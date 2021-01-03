جولة تفقدية لمحافظ كفر الشيخ لتطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة

كفر الشيخ – محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، الموقف العمومى لسيارات الأجرة بين المحافظات، وسيارات الأجرة بين مراكز المحافظة، ومكتب البريد الرئيسى، ومحطة قطار كفر الشيخ، وعدد من المقاهى بشارع المصنع، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية.

جاء ذلك بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والعميد أشرف النويشى، مأمور قسم أول كفر الشيخ، والعميد سامح العزب، وكيل إدارة المرور وعدد من ضباط

وقرر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ غلق 8 محال وجزاره ومطعم لعدم اتباع الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات والجونتيات، وعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية، مشددًا على الالتزام بارتداء الكمامات، وحذر المسئولين عن الموافق وأصحاب السيارات من تحرك السيارات من الموقف دون ارتداء سائق السيارة وكل الركاب الكمامات.

وأشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالمواطنين الملتزمين بارتداء الكمامات، مؤكدًا أن الدولة اتخذت قرار تطبيق الغرامات، حفاظا على صحة المواطنين، ويجب على كل مواطن الحفاظ على نفسه وأسرته، وأن الفيروس يصيب الأطفال والكبار، على حد سواء.

وعلى جانب أخر تمكنت الحملات وأعضاء تحرير420 محضرًا للمخالفين الذين خالفوا قرار مجلس الوزراء الخاص بتوقيع الغرامات على غير مرتدى الكمامات، بتحصيل 50 جنيه غرامات فورية فى مدن محافظة كفر الشيخ.

فى سياق أخر تشهد منطقة سخا بمحافظة كفر الشيخ إصلاح الكسر بخط الطرد بمنطقة سخا، بناء على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالإصلاح الفورى لكسر خط الطرد الرئيسى "600" بمنطقة سخا، والعمل على فتح الطريق الرئيسى بعد انتهاء العمل.

أشرف اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، على إصلاح خط الطرد الرئيسى بمنطقة سخا، بحضور المهندس صلاح مكرم، مدير عام مرفق مياه كفر الشيخ، وهيثم عطيه، رئيس حى شرق كفر الشيخ، ومحمد رضا، ومحمد صلاح، نائبا رئيس المدينة لشئون القرى، وتم إبلاغ شركة المياه والصرف الصحى بكفر الشيخ، إدارة مرور كفر الشيخ، والأجهزة الأمنية؛ لتشغيل الجزء الأيمن من الطريق باتجاهين لحين الآنتهاء من أعمال الإصلاح.