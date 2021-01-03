جامعة الإسكندرية توقع بروتوكول تعاون مع هيئة تعليم الكبار للقضاء على الأمية

الإسكندرية أسماء على بدر

وقع الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور عاشور أحمد عمرى، رئيس الهيئة القومية لتعليم الكبار، بروتوكول التعاون للقضاء على الأمية، وذلك بحضور الدكتور محمد أنور عميد كلية التربية.

وفى هذا السياق أكد الدكتور قنصوة، أن قضية محو الأمية وتعليم الكبار تعد أحد أهم الاستراتيجيات الهامة للتنمية والتى توليها الدولة المصرية أهمية خاصة، مشيراً إلى أن الجامعة ستتولى تنفيذ البروتوكول من خلال كوادرها البشرية (أعضاء هيئة التدريس والطلاب) لمحو أمية عمال الجامعة، والقرى، والأحياء، ومراكز المحافظة بإشراف الأساتذة المتخصصين بالجامعة والمشاركين فى المشروع، لافتاً إلى أن الجامعة بالتعاون مع الهيئة بمحافظة الإسكندرية ستقوم بتدريب شباب الجامعة المشاركين فى المشروع على أساليب وطرق تعليم الكبار من خلال كلياتها، فضلا عن قيام الجامعة بعقد دورات تدريبية لرفع كفاءة العاملين فى مجال محو الأمية، كما تلتزم بتخصيص مكان فى ساحة الجامعة لموظفى الهيئة للرد على كافة الاستفسارات، وستقوم الجامعة أيضاً باختيار لجنة تنسيقية لإدارة المشروع وتنفيذه.

فيما أكد الدكتور عاشور أحمد عمري، أن الهيئة ستقوم باعتماد ومراجعة قوائم الدارسين للملتحقين بالفصول واجراء الاختبارات النهائية لتخريج الدارسين واستخراج ومنح الشهادات للناجحين الذين اجتازوا الاختبارات النهائية.

وأشار الدكتور محمد أنور ، الى أنه تم فتح 1000 فصل لمحو الأمية فى محافظات الاسكندرية ومطروح والبحيرة وكفر الشيخ بسعة 8000 دارس لتبدأ مباشرة فى العمل، موضحاً أن الكلية ستقوم بإعداد قوائم بأسماء العاملين فى فصول محو الأمية كمدرسين، ومنح الطلاب شهادات تقدير لكل طالب شارك فى نجاح الدارسين لديه.