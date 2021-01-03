جامعة الإسكندرية تقرر تعليق تواجد الطلاب بالكليات إلى 14 يناير

الإسكندرية أسماء على بدر

أكد الدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، خلال الجلسة الطارئة لمجلسي شئون التعليم والطلاب والدراسات العليا والبحوث، المنعقدة صباح اليوم السبت، على وضع آليات تنفيذ ما تم اتخاذه من قرارات بمجلس الوزراء والمجلس الأعلي للجامعات بشأن بعض التدابير الاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا.

وأوضح أنه سيتم تعليق تواجد الطلاب بمقر الجامعة أيا كان نوعها، وكذلك تواجدهم بأي تجمعات بهدف تلقي العلم تحت أي مسمى، وذلك اعتبارا من اليوم السبت 2 يناير 2021، وحتى الخميس 14 يناير 2021، علي أن تُستكمل الدراسة عن بُعد خلال تلك الفترة.

وأشار أن إجازة نصف العام الدراسي ستبدأ اعتبارا من السبت 16 يناير2021 وحتى الجمعة 19 فبراير 2021، علي أن يُنظر في تحديد المواعيد المناسبة لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول طبقا لمستجدات الأمور.

ولفت إلى أنه سيتم استكمال المناهج الدراسية بنظام التعليم عن بُعد اعتبارا من اليوم السبت 2 يناير 2021 وحتي 14 يناير 2021، وبالنسبة للكليات التي تستوجب لوائحها الداخلية حضور تدريبات عملية أو إكلينيكية تُستكمل الفترات التي كانت مقررة لتلك التدريبات في بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020/2021، وسيتم عقد الامتحانات التحريرية والشفوية والعملية التي كان من المزمع عقدها في الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020/2021 عقب انتهاء الإجازة المقررة لنصف العام الجامعي، وفي المواعيد التي تقررها مجالس الجامعات لجداول تلك الامتحانات علي أن تعقد الامتحانات وفقا لما تنظمه اللوائح الداخلية للكليات المختلفة دون تعديل في ألية عقدها.

وأكد أن مجلسي التعليم والطلاب والدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية في حالة انعقاد دائم لمتابعة كافة المستجدات، وأشار أنه تم تشكيل لجنة للإشراف على تنفيذ قرارات مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للجامعات لمواجهة فيروس كورونا وإعداد الخطط الدراسية والاستراتيجية لتفعيل الدراسة في الفصل الدراسي الثاني، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لمتابعة الوقاية من الفيروس واتخاذ بعض التوصيات لمنع الانتشار الوبائي لفيروس كورونا لكافة منتسبي جامعة الإسكندرية.

وطالب كافة وكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب والدراسات العليا بضرورة إعداد الخطط الدراسية للفصل الدراسي الثاني عن طريق التعلم عن بُعد Online كإجراء احترازي.