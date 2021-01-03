اليوم السابع
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توقيع غرامات عدم ارتداء الكمامات على 130 مواطنا بالمنيا

الأحد، 03 يناير 2021 10:37 م
توقيع غرامات عدم ارتداء الكمامات على 130 مواطنا بالمنيا ارتداء الكمامة - صورة أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

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وقّعت الأجهزة التنفيذية والرقابية والأمنية فى المنيا غرامات فورية على 130 مواطنا؛ لعدم ارتدائهم الكمامات الطبية داخل مصالح ومنشآت عامة وحكومية، بواقع 50 جنيها على كل مخالف، فيما جرى تحرير 33 محضرا لمحال تجارية ومطاعم لا تلتزم بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد الاجتماعى لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك خلال اليوم الأول، من تنفيذ التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء للحفاظ على التباعد ومنع التجمعات وارتداء الكمامات الطبية حفاظا على الصحة.

وكان اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، قد أجرى جولة، بحضور العقيد محمد صلاح، رئيس مدينة المنيا؛ لمتابعة التزام الموظفين والمواطنين المترددين على عدد من المصالح الحكومية وأماكن تقديم الخدمة، بارتداء الكمامات الواقية.

قال المحافظ إنه تنفيذا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء، خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، وبتعليمات من وزارة التنمية المحلية، بتطبيق الغرامات الفورية على غير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم الالتزام بارتداء الكمامات الطبية، يتم تحصيل غرامة فورية قيمتها 50 جنيها، وفى حالة الامتناع عن السداد يتم تحويل المخالف للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

وقد تابع المحافظ التزام المواطنين المترددين على عدد من البنوك، ومحطة سكك حديد المنيا، وكذلك موقفا السيارات لمراكز شمال وجنوب المحافظة، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تقوم بها المحافظة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وخلال جولته، وجه المحافظ رئيس المدينة، بتطبيق قرار الغرامة الفورية على أحد المترددين على البنك الأهلى لعدم ارتداء الكمامة، كما وجه إدارة المرور بسحب رخصة ميكروباص وإيقافه لمدة شهر، لعدم الالتزام بتنفيذ التعليمات الخاصة بمواجهة جائحة كورونا.

وشدد المحافظ على عدم السماح بدخول أى موظف أو مواطن جميع المصالح والمنشآت الحكومية بالمحافظة إلا أن يكون مرتديا للكمامة الواقية، مع الحفاظ على تباعد المسافات بينهم أثناء التواجد بالتجمعات، حفاظًا على الصحة العامة، بالإضافة إلى التأكيد على جميع المواطنين والمترددين على جميع الأسواق، والمحلات، أو المنشآت الخاصة، وجميع وسائل النقل العامة بارتداء الكمامات الواقية.


فيروس كورونا

حملات رقابية

إجراءات احترازية

اخبار المنيا

محافظة المنيا

غرامة عدم ارتداء كمامه

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