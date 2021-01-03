تغريم مواطن وإيقاف شهر لميكروباص لمخالفة تعليمات مواجهة كورونا بالمنيا.. صور

المنيا –حسن عبد الغفار

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الأحد، التزام المواطنين بتنفيذ التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء للحفاظ على التباعد ومنع التجمعات وارتداء الكمامات الطبية حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

ورافق المحافظ خلال جولته العقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا، حيث تابع المحافظ خلال جولته التزام الموظفين والمواطنين المترددين على عدد من المصالح الحكومية واماكن تقديم الخدمة، بارتداء الكمامات الواقية.

وأعلن المحافظ، أنه تنفيذا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بتعليمات من وزارة التنمية المحلية، بأنه سيبدأ اليوم الأحد تطبيق الغرامات الفورية على غير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم الالتزام بارتداء الكمامات الطبية، حيث سيتم تحصيل غرامة فورية قيمتها 50 جنيهاً وفى حالة الامتناع عن السداد سيتم تحويل المخالف للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

وتابع المحافظ، التزام المواطنين المترددين على عدد من البنوك، ومحطة سكك حديد المنيا وكذلك موقفي السيارات لمراكز شمال وجنوب المحافظة وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها المحافظة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وخلال جولته، وجه المحافظ رئيس المدينة ، بتطبيق قرار الغرامة الفورية على أحد المترددين علي أحد البنوك لعدم ارتداء الكمامة، كما وجه إدارة المرور بسحب رخصة ميكروباص وإيقافه لمدة شهر، لعدم الالتزام بتنفيذ التعليمات الخاصة بمواجهة جائحة كورونا.

وشدد المحافظ، على عدم السماح بدخول أي موظف أو مواطن جميع المصالح والمنشآت الحكومية بالمحافظة إلا أن يكون مرتديا للكمامة الواقية، مع الحفاظ على تباعد المسافات بينهم أثناء التواجد بالتجمعات حفاظًا على الصحة العامة، بالإضافة للتأكيد على جميع المواطنين والمترددين على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الخاصة، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل العامة بارتداء الكمامات الواقية.

كما وجه المحافظ، رؤساء المدن بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية فيما يخص تطبيق الغرامة الفورية على غير الملتزمين بارتداء الكمامات الطبية، مشددًا على ضرورة متابعة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها فيما يخص أزمة فيروس كورونا والتعامل الفوري والحاسم مع أية محاولة لإقامة مناسبات والمنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء أو التجمعات والغلق الكامل لدور المناسبات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، كما شدد المحافظ، على الالتزام بقرار نسبة 50% فى المطاعم والكافيهات والمقاهي.

ويهٌيب المحافظ بجميع المواطنين والعاملين بالالتزام الكامل بهذه الإجراءات لعدم تعرضهم للعقوبات القانونية المنصوص عليها بالقرار وحرصا على سلامة وصحة العاملين وجميع مواطني المحافظة.

وقال اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، إنه لا تهاون فى تطبيق قرارات مجلس الوزراء الأخيرة، بهدف إعادة الانضباط للشارع المصرى، فيما يتعلق بتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين للإجراءات الاحترازية للتعامل مع أزمة فيروس كورونا، وذلك بداية من اليوم الأحد حيث سيتم تحصيل غرامة فورية قيمتها 50 جنيهاً، من الأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الاحترازية، ولا يرتدون الكمامة، وذلك لحث المواطنين على الالتزام وحماية أنفسهم وذويهم ومجتمعهم من تداعيات عدوى فيروس كورونا.

ولفت إلى أنه تم تخصيص 16 مستشفى داخل محافظة المنيا لاستقبال حالات كورونا، تعمل بكفاءة وانتظام ومتوفر بها جميع المستلزمات الطبية اللازمة.

وشدد على التأكد من توافر المستلزمات الطبية والادوية وانتظام حضور الأطقم الطبية وصرف الأدوية، وكذا التأكد من استقبال الحالات على مدار 24 ساعة.

ومن ناحيته قال الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن هناك 56 مستشفى ما بين حكومية وجامعية وخاصة داخل محافظة المنيا بقدرة استيعابية 4210 سرير، وهناك 16 مستشفى منهم تستقبل حالات كورونا، كما أن هناك 377 وحدة رعاية صحية، و133 غرفة عمليات، و33 عيادة متنقلة، و15 بنك دم، و317 حضانة أطفال مبتسرين، و94 ثلاجة حفظ موتى.



محافظ المنيا



ايقاف ميكروباص شهرا خالف التعليمات



محافظ المنيا خلال الحملة