اليوم السابع
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تعليم المنيا: المحاجر والصوب الزراعية أقسام جديدة بالتعليم الفنى

الأحد، 03 يناير 2021 06:00 ص
تعليم المنيا: المحاجر والصوب الزراعية أقسام جديدة بالتعليم الفنى صوب زراعيه - أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

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قال المهندس محمد الرشيدى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إن الدولة تولى اهتماما كبيرا بالتعليم الفنى، مؤكدا أن التعليم الفنى يعد قاطرة التنمية للوطن.

وأوضح الرشيدى، أنه طلب بعمل دراسة عن التخصصات المطلوبة والتى تخدم سوق العمل الذى تحتاجه محافظة المنيا، ودراسة أخرى عن الأقسام الجديدة التى يمكن استحداثها فى التعليم الفنى مثل المحاجر والصوب الزراعية.

وتابع الرشيدى، أن النجاح فى التعليم الفنى يرتكز على ثلاث كلمات هم اساس التعليم الفنى عامل ــ ماهر ــ متعلم.

ولفت إلى أن المديرية انتهت من تدريب بعض المعلمين والموجهين بالتعليم الفنى على التصوير والمونتاج والإخراج للفيديوهات التعليمية التى تقدم الشرح للطلاب وفقاً للمنظومة الالكترونية الجديدة .

وكانت رئاسة مجلس الوزراء قد قررت تأجيل امتحانات نصف العام وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ، كذلك استكمال الدراسة اون لاين حتى نهاية الفصل الدراسى الأول .


مديرية التربية والتعليم بالمنيا

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