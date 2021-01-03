موسكو (أ ش أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن حصيلة المتعافين من فيروس كورونا فى صفوف الجيش الروسى بلغت 24 ألفا و406 أشخاص، وذلك عقب تسجيل شفاء 97 عسكريا خلال الساعات الأخيرة.

وذكر بيان لوزارة الدفاع الروسية - أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأحد، "أن عدد العسكريين الذين تلقوا لقاح "سبوتنيك V" بلغ 15 ألفا؛ وذلك في إطار حملة شاملة لتطعيم أفراد القوات المسلحة وموظفي الوزارة المدنيين". وسجلت روسيا 24 ألفا و150 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، في أدنى مؤشر منذ 25 نوفمبر الماضي، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في عموم البلاد إلى 3 ملايين و236 ألفا و787 إصابة.

وذكر بيان للمركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس "كورونا" اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 504 وفيات جديدة خلال الساعات الأخيرة، ليصل إجمالي الوفيات في عموم البلاد إلى 58 ألفا و506 حالات.



وأضاف البيان أن 19 ألفا و847 شخصا تعافوا من الفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى مليونين و618 ألفا و882 شخصا، مشيرا إلى أن 10,8% من المصابين الجدد لم تظهر عليهم أعراض المرض.



وأوضح أن العاصمة الروسية موسكو سجلت 3851 إصابة من الإصابات الجديدة بالفيروس (مقابل 5452 إصابة أمس السبت)، بينما زاد عدد الوفيات اليومية في موسكو بحالة واحدة وبلغ 77 حالة خلال 24 ساعة.



ولفت البيان إلى أن معدلات الإصابة بالفيروس في مدينة سان بطرسبورج بقيت على استقرارها منذ أسابيع عند مستوى ما بين 3700 و3800 إصابة يوميا.. لافتا إلى أن الإصابات الجديدة بالفيروس التاجي تم تسجيلها في 84 منطقة من أصل 85 منطقة مكونة للاتحاد الروسي.