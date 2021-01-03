وذكر بيان لوزارة الدفاع الروسية - أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأحد، "أن عدد العسكريين الذين تلقوا لقاح "سبوتنيك V" بلغ 15 ألفا؛ وذلك في إطار حملة شاملة لتطعيم أفراد القوات المسلحة وموظفي الوزارة المدنيين".

وسجلت روسيا 24 ألفا و150 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، في أدنى مؤشر منذ 25 نوفمبر الماضي، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في عموم البلاد إلى 3 ملايين و236 ألفا و787 إصابة. 