تشييع جنازة طفل ذبحه 3 من أصدقائه لسرقة التوك توك فى الشرقية.. فيديو

الشرقية _ فتحية الديب

شيعت أسرة وأصدقاء الطفل" إسلام لطفى" 15 سنة ابن مدينة ههيا بمحافظة الشرقية، جنازته من أمام مسكنه بشارع بمدينة ههيا بمحافظة الشرقية، وسط بكاء ونحيب من أسرته وأصدقائه.

وتعاطف الجميع مع أسرة الطفل، لكونه الابن الأكبر لهم وسند والده المريض الذي قام باستئصال الكلى اليسرى و فقرتين من العمود الفقرى، وقام 3 من أصدقاء الطفل باستدراجه وذبحه بسلاح أبيض "كتر" وترك جثته وسط الزراعات وسرقة التوك توك منه.

فيما اصطحبت نيابة ههيا العامة، برئاسة مصطفى إسماعيل، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار حلمى عطا الله، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، المتهمين الثلاثة بقتل صديقهم الطفل" إسلام لطفى" ذبحا بكتر لسرقة التوك توك منه، إلى موقع الجريمة، وقام الجناة بتمثيل الجريمة.

وكانت التحقيقات فى واقعة العثور على طفل مقتول بأرض زراعية بالقرب من قرية العدوة، إثر إصابته بجرح قطعى بالرقبة، بسلاح أبيض "كتر" قد كشفت، قيام من 4 أصدقاء المجنى عليه أعمارهم تتراوح ما بين 15 وال16 عشر، باستدراجه إلى منطقة خالية من السكان بناحية الزراعات بعزبة الشوادفى،وتم إحالتهم لنيابة ههيا العامة برئاسة مصطفى إسماعيل، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار حلمى عطا الله، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، التى قررت حبسهم أربعة أيام على مذة التحقيقات.

بداية الواقعة يوم الخميس الماضى، بتلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مركز شرطة ههيا، بالعثور على جثة طفل مجهول الهوية ،مقتولا بأرض زراعية بالقرب من عزبة الشوادفى دائرة المركز، وانتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة ههيا، لموقع البلاغ، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التى قررت انتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة

وتم تشكيل فريق بحث بمعرفة النقيب إسلام نجيدة، رئيس مباحث ههيا، برئاسة العميد أسامة ربيع" الضابط بإدارة البحث الجنائي، من تحديد هوية المجني ويدعى" إسلام لطفى" 16 سنة سائق توك توك، مقيم بندر ههيا، وتبين قيام كل من " طارق م " و" محمد خ" و" السيد ح" أعمارهم 16 سنة، باستدراج المجنى عليه لمكان خالي من المارة، بمراكبته " التوك توك" وفى الطريق قاموا بالتعدى عليه وسرقة التوك توك منه ، وتم القبض على المتهمين ، وإحالتهم للنيابة العامة،وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين أصدقاء المجنى عليه، وقاموا باستدراجه لسرقة التوك توك، وإخفاء التوك توك بعد سرقته وبيعه.