ترامب يشكك فى أعداد إصابات كورونا فى الولايات المتحدة: رقم مبالغ فيه

كتب سمير حسنى

قال الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب، أن عملية تسليم لقاح كورونا للولايات تتم بشكل سريع وعملية التطعيم بطيئة.

وشكك ترامب فى إصابات كورونا فى الولايات المتحدة قائلا فى سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر، عدد إصابات كورونا فى الولايات المتحدة مبالغ فيه.

وقالت صحيفة الجارديان البريطانية، أن الولايات المتحدة تستعد لقفزة فى أعداد إصابات كورونا فى فترة ما بعد عطلات الأعياد مع تجاوز إجمالى عدد الوفيات فيها 350 ألف، وفى ظل توقعات بوفاة آلاف آخرى فى الأشهر القادم، وتحذير الأطباء من أنهم فى مرحلة حرجة ويخوضون الحرب العالمية الثالثة.

وحتى مساء أمس السبت، بلغ إجمالى وفيات كورونا فى الولايات المتحدة، وفقا لمؤشر جونز هوبكينز، 350 ألفا و186 وفاة، فيما وصل إجمالى الإصابات إلى 20 مليونا و427 ألفا و780 حالة، وتم تسجيل 160.606 ألف إصابة جديدة فى أول أيام العام الجديد مع تسجيل 2.051 وفاة.

وكانت أرقام يوم الجمعة قد تراجعت عن الأيام السابقة، ففى الأيام الثلاثة الأخيرة من عام 2020، توفى أكثر من 10 آلاف شخص بكوفيد 19 فى الولايات المتحدة. ونظرا لتقيد العمل خلال فترة العطلات، فمن المتوقع أن ترتفع الأرقام مجددا.

وتوقع معهد قياسات الصحة والتقييم التابع لجامعة واشنطن، أن يموت أكثر من 100 ألف شخص الشهر القادم وحده. كما أن حالات العلاج بالمستشفيات ترتفع. فقد سجل مشروع تتبع كوفيد وجود رقم قياسى فى المستشفيات يوم الخميس وهو 125.379، ويوم الجمعة كان العدد 125.075، على الرغم من أن أكثر من 20 ولاية لم تقدم البيانات الكاملة.