بيزنس إنسايدر: أعضاء جماعة متطرفة يتوجهون لواشنطن للمشاركة فى مظاهرات 6 يناير

كتبت رباب فتحى

قال موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكى، إن أعضاء المجموعة اليمينية المتطرفة، Proud Boys، توجهوا إلى العاصمة واشنطن للتجمع من أجل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب في 6 يناير - اليوم الذي من المقرر أن يجتمع فيه الكونجرس لوضع اللمسات الأخيرة على نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وقال قادة المجموعة، إنهم يعتزمون حضور المسيرة "متخفيين" وسيرتدون ملابس سوداء.

وقال رئيس جماعة Proud Boys، إنريكي تاريو، في برنامج Parler أنهم " سيظهرون بأرقام قياسية في 6 يناير، لكن هذه المرة، مع تغيير،"، حيث سيتخلون عن زيهم التقليدى الأسود والأصفر، والدروع العسكرية ، وقبعات MAGA. ، أو "لنجعل أمريكا عظيمة مجددا."

وبدلاً من ذلك، أوضح: "قد نرتدي جميع الملابس السوداء لهذه المناسبة".

عادة ما يرتدى أتباع أنتيفا، وهي حركة مناهضة للفاشية، ملابس سوداء بالكامل.

وقال الموقع، إن الجماعة اليمينية تعتزم اتخاذ المزيد من الخطوات للاندماج مع المحتجين الآخرين، وكتب تاريو: "سنكون متخفيين وسننتشر عبر وسط المدينة في فرق أصغر."

أكد جو بيجز، منظم المجموعة، الخطط المزعومة على حسابه في Parler.

قال في مقطع فيديو: "لن نحضر إلى العاصمة مرتدين ملابس ملونة. سنندمج كواحد منكم. لن ترانا. ستعتقد حتى أننا أنت".

وتابع: "سوف نشم رائحتك، ونتحرك مثلك، ونبدو مثلك، الشيء الوحيد الذي سنفعله هو أننا نفكر مثلنا! 6 يناير سيكون يوما ملحميًا."

وأشار الموقع، إلى أن جماعة The proud boys اشتبكت مع انتيفا في مناسبات عديدة. وفي الشهر الماضي طعن أربعة أشخاص وأصيب آخر بعد اشتباك بين المجموعتين.

في عام 2018، ظهر مقطع فيديو لمتظاهرين ضد انتيفا يتعرضون للضرب على أيدي أعضاء جماعة proud boys في مدينة نيويورك

وحظي The Proud Boys بالاهتمام السائد بعد أن أشار إليهم ترامب في المناظرة الرئاسية الأولى.