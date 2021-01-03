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بومبيو: إدارة ترامب فرضت خلال ولايتها عقوبات على 365 فردا وكيانا فى روسيا

الأحد، 03 يناير 2021 07:26 م
بومبيو: إدارة ترامب فرضت خلال ولايتها عقوبات على 365 فردا وكيانا فى روسيا بومبيو
كتب أحمد عرفة

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أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فرضت خلال ولايتها عقوبات على أكثر من 365 فردا وكيانا رسميا في أنحاء روسيا.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال مايك بومبيو، إن الإدارة الأمريكية، فرضت عقوبات على أكثر من 365 كيانا روسيا ردا على الأعمال الروسية العدوانية المزعزعة للاستقرار في أوكرانيا وأوروبا.

وتابع وزير الخارجية الأمريكي: تنتهج إدارة دونالد ترامب سياسة أكثر صرامة تجاه روسيا من أي إدارة أمريكية سابقة، ولا توجد إدارة أخرى كانت متشددة مع روسيا أكثر منّا. انتهى الكلام، وانظروا إلى الحقائق.


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