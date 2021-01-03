بريطانيا تسجل 454 وفاة وأكثر من 54,000 إصابة بفيروس كورونا خلال يوم

كتب أحمد عرفة

أعلنت بريطانيا عن تسجيل 454 وفاة وأكثر من 54,000 إصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلن وزير الصحة البريطانى مات هانكوك عن إطلاق برنامج للتطعيم بلقاح أسترازينيكا غدًا الإثنين، وسوف يتسارع التطعيم في الأسابيع القليلة الأولى من العام الجديد، مؤكدًا أن هذا اللقاح الآمن والفعال، سيغطي جميع السكان، بالإضافة لجرعات لقاح فايزر - بيونتيك، وفقا لصحيفة الإندبندنت البريطانية.

وكانت بريطانيا قد وافقت أخيرًا على لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا، والذي طورته جامعة أكسفورد للاستخدام في المملكة المتحدة، مع توزيع ملايين الجرعات خلال شهر يناير.