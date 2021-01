برج خليفة يحتفى بمرور 15 عاما على تولى محمد بن راشد رئاسة حكومة الإمارات.. فيديو

احتفى برج خليفة بالذكرى الـ15 على تولى الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رئاسة الحكومة الإماراتية، حيث تمت إضاءة البرج باللون الأبيض مع صورة الشيخ محمد بن راشد مصحوبة بتعليق "15 عاما.. يقول ما يفعل ويفعل ما يقول".

وغرد الحساب الرسمى لبرج خليفة على تويتر قائلا :"إنه بشغف كبير وحماس وعزم.. تخطى الشيخ محمد بن راشد الحدود وحقق المستحيل كما حقق 15 عامًا من الإنجازات... برج خليفة من البراهين العديدة على ذلك. شكرًا لك على قيادتك التي لا تلين وحازمة وطموحة".

It is with great passion, enthusiasm and determination that @HHShkMohd has pushed the boundaries, achieved the impossible & accomplished 15 years of achievements. #BurjKhalifa is one of the many proofs of that. Thank you for your unrelenting, determined and ambitious leadership. pic.twitter.com/GKMwONvJXW