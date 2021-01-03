برج خليفة يحتفى بمرور 15 عاما على تولى محمد بن راشد رئاسة حكومة الإمارات.. فيديو

كتب محمد سعودى

احتفى برج خليفة بالذكرى الـ15 على تولى الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رئاسة الحكومة الإماراتية، حيث تمت إضاءة البرج باللون الأبيض مع صورة الشيخ محمد بن راشد مصحوبة بتعليق "15 عاما.. يقول ما يفعل ويفعل ما يقول".

وغرد الحساب الرسمى لبرج خليفة على تويتر قائلا :"إنه بشغف كبير وحماس وعزم.. تخطى الشيخ محمد بن راشد الحدود وحقق المستحيل كما حقق 15 عامًا من الإنجازات... برج خليفة من البراهين العديدة على ذلك. شكرًا لك على قيادتك التي لا تلين وحازمة وطموحة".

It is with great passion, enthusiasm and determination that @HHShkMohd has pushed the boundaries, achieved the impossible & accomplished 15 years of achievements. #BurjKhalifa is one of the many proofs of that. Thank you for your unrelenting, determined and ambitious leadership. pic.twitter.com/GKMwONvJXW — Burj Khalifa (@BurjKhalifa) January 3, 2021

ووجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، رسالة إلى أبناء شعب دولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة مرور 15 عاما على توليه رئاسة الحكومة الاتحادية بحسب صحيفة البيان الاماراتية.

وقال: "الإخوة والأخوات.. أبناء شعب الإمارات.. نكمل 15 عاماً فى 2021 فى رئاسة حكومة دولة الإمارات.. عملنا على تحقيق رؤية أخى رئيس الدولة حفظه الله.. وبذلنا وسعنا لخدمة شعب الاتحاد.

وتابع "الأخوة والأخوات أبناء شعب الامارات.. قبل حوالى 15 عاماً تم تكليفى برئاسة الحكومة الاتحادية وأمام رئيس الدولة "حفظه الله" وأمامكم جميعاً أقسمت بالله العظيم أن أكون مخلصاً لدولة الإمارات العربية المتحدة، وأن أحافظ على كيان اتحادها وأصون مصالحها واحترام دستورها وأن أرعى مصالح شعبها. وكنتم شهوداً على تلك اللحظة، وكان الله شهيداً على ذلك القسم، والله يعلم أننا بذلنا ما فى وسعنا، والله يعلم أننا سخرنا موارد الحكومة كلها لخدمه شعبنا. والله يعلم أننا لم نجامل أحداً على حساب مصلحه بلادنا.



احتفاء برج خليفة بالشيخ محمد بن راشد

وأضاف: لقد أعلنت بعدها بعام أمام أخى رئيس الدولة وإخوانه أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد أول استراتيجية اتحادية. وفى العام 2009 أعلنا رؤية الإمارات 2021 وأننا نريد أن نكون من أفضل دول العالم. وتساءل البعض عن جدوى إطلاق استراتيجية وأهداف تمتد على مدى 12 عاماً، ولكن اليوم نرى نتائجها واقعاً يعيشه شعبنا.

وتابع:"ما حدث خلال هذه الأعوام كان مذهلاً، حيث عملت آلاف فرق العمل من المستويات الاتحادية والمحلية كفريق واحد لتحقيق الرؤية التى اعتمدها رئيس الدولة حفظه الله ورعاه.



برج خليفة يحتفي بمرور 15 عاما على تولي محمد بن راشد رئاسة حكومة الإمارات

واختتم: رسخنا مبادئ التخطيط الاستراتيجى فى الحكومة وأصبح التميز والتنافس ثقافة فى مؤسساتها. وقمنا بأكبر عمليه إصلاح تشريعى فى بلادنا عبر أكثر من 50 قانوناً جديداً لنواكب المستقبل.. وغيرنا من نموذج تقديم 2500 خدمه حكومية من تقليدية إلى ذكية.. وأصبحت حكومة دولة الإمارات الثانية عالمياً فى الكفاءة المالية.. وأعدنا هيكلة الحكومة عدة مرات لتواكب المتغيرات.. وضاعفنا الميزانية الاتحادية 130% وعززنا تنافسيتنا لتكون دوله الإمارات الأولى عالمياً فى 121 مؤشراً فى مختلف المجالات ولا يزال عملنا مستمرا.



برج خليفة

وتحتفل الإمارات في الرابع من يناير 2021 بمسيرة 15 عاما من الإنجازات التي حققتها حكومة الإمارات بقيادة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حيث يأتي الاحتفال هذا العام تزامناً مع استكمال إنجاز مستهدفات رؤية الإمارات 2021 الطموحة التي حددت أولويات حكومات الإمارات منذ إطلاقها عام 2010 حتى عام 2021، والتي كان من أبرز أهدافها أن تكون الإمارات في صدارة دول العالم بالتزامن مع اليوبيل الذهبي للدولة في عام 2021، وقد أثبتت الأيام قدرة الإمارات على تحويل أهدافها إلى واقع.

ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، فمنذ عام 2010 الذي تم فيه إطلاق رؤية الإمارات 2021 تمكنت الحكومة، من تحقيق كل البرامج والشعارات التي تم الإعلان عنها بشكل مبكر، وبحيث تراكمت الإنجازات بشكل متواصل، بما يؤشر على قراءة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للواقع والمستقبل، حيث تم إطلاق الكثير من المبادرات والبرامج، وحققت الدولة مكانة عالمية، بشهادة كل التقارير الدولية، التي أشادت بقدرة الإمارات على تحقيق المعجزات.