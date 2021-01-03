وذكرت المصادر أنه جار إغلاق المزيد من الطرق بسبب ارتفاع مخاطر الانهيارات الثلجية، حيث وصل ارتفاع الثلوج لأكثر من 90 سنتميترا، كما لفتت إلى انهيار مبني فى مدينة لينز بعدما غمرته الثلوج، مشيرة إلى أن الساكن الوحيد للمبنى لم يكن موجودًا وقت وقوع الحادث.

وأشارت المصادر أيضا إلى أن قيادة السيارات في مدينة شرق تيرول باتت مهمة صعبة في ظل الثلوج الكثيفة، حيث تم إجراء العديد من التحويلات في الطرق.

