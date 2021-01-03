فيينا (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة النمساوية تسجيل 1466 إصابة جديدة و49 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وذكرت الوزارة النمساوية - في بيان اليوم الأحد، أن إجمالى الإصابات بالفيروس بلغ 365 ألفا و768 حالة، تعافى منها 338 ألفا و831 حالة، بينما توفيت 6324 حالة، فيما تتواجد 2227 حالة في المستشفيات منها 363 حالة في العناية المركزة.