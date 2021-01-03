وأوضح البيان أن أعلى الإصابات تم تسجيلها في النمسا السفلى وبلغت 332 حالة، تليها سالزبورج 274 حالة، تيرول 215 حالة، النمسا العليا 194 حالة، وفيينا 157 حالة، بينما جاءت أقل الإصابات في بورجنلاند وبلغت 49 حالة.