اليوم السابع
Ads
الأحد، 03 يناير 2021 10:27 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

المغرب يسجل 1005 إصابات و33 وفاة جديدة بـ"كورونا" فى 24 ساعة

الأحد، 03 يناير 2021 09:28 م
المغرب يسجل 1005 إصابات و33 وفاة جديدة بـ"كورونا" فى 24 ساعة كورونا فى المغرب - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 1005 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 443.146 حالة.
وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأنه تم تسجيل 33 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 7485 حالة، كما تم تسجيل 1225 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 413.393.


المغرب

كورونا

كورونا فى المغرب

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة