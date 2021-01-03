المغرب يسجل 1005 إصابات و33 وفاة جديدة بـ"كورونا" فى 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 1005 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 443.146 حالة.
وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأنه تم تسجيل 33 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 7485 حالة، كما تم تسجيل 1225 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 413.393.
المغرب يسجل 1005 إصابات و33 وفاة جديدة بـ"كورونا" فى 24 ساعةالأحد، 03 يناير 2021 09:28 م
كورونا فى المغرب - أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 1005 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 443.146 حالة.
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