وقال المسؤول في الشرطة كنوت هامر - خلال مؤتمر صحفى أوردته قناة "الحرة" الأمريكية - "عثرنا على أربعة جثث فى المنطقة التي وقع فيها الانزلاق الأرضى.

من جهته، قال روي ألكفيست أحد المسؤولين فى بعثة الإغاثة "لا نزال نأمل بالعثور على ناجين"، بعد أيام على الانزلاق الأرضي في منطقة أسك في شمال شرق العاصمة النروجيّة أوسلو والذى أدى أيضا إلى إصابة عشرة أشخاص بجروح.



وكانت فرق الإنقاذ عثرت، في وقت سابق، على جثمان آخر، فيما أدرج ثمانية آخرون على قائمة المفقودن إثر انزلاق أرضي وقع قبل أربعة أيام في قرية بالقرب من شمال شرق العاصمة النرويجية أوسلو.



وقالت الشرطة المحلية، إنه ربما مازال ممكنًا العثور على ناجين في جيوب هوائية تشكلت داخل المباني المدمرة، مشيرة إلى أنه من الناحية الطبية، يمكن للشخص النجاة لعدة أيام في حال وجود هواء.