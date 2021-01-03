العثور على جثة امرأة صينية مخبأة داخل حقيبة لمدة شهرين فى اليونان.. التفاصيل

كتب محمد شعلان

تمكنت الشرطة اليونانية من العثور على جثة سيدة صينية تدعى كيو يون لين، وتبلغ من العمر 38 عاما، بعد قرابة شهرين من البحث عنها فى اليونان، حيث عثر على جثة المرأة الصينية داخل حقيبة، بالقرب من بلدة " فيلا" الصغيرة غربى العاصمة اليونانية أثينا.

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واختفت السيدة كيو يون لين، من منزلها في أكتوبر الماضي قرب منطقة ميتاكسورجيو، وسط أثينا، وأجرت الشرطة اليونانية التحاليل التي أثبتت أن الجثة في الحقيبة لنفس السيدة المفقود منذ شهرين وتدعى كيو يون لين، وتم الابلاغ عن اختفائها، وفق ما نقلت وسائل اعلام يونانية.

صورة السيدة الصينية

وظهرت الجثة في حالة تحلل كبيرة بسبب وضعها في الحقيبة لمدة تخطت شهرين، وأفادت تحليل الطب الشرعي بأن الجثة لم يظهر عليها أي جروح أو إصابات، ومن المنتظر أن يكشف فحص السموم ما إذا كانت المرأة قد أجبرت على تناول مادة سمية تسببت بوفاتها.

ووفق بيان رسمي، قالت الشرطة اليونانية، إنه بعد أخذ بصمات المرأة كيو يون لين، تم تحديد هويتها وعمرها، مشيرة إلى أنها تحمل الجنسية الصينية وأنه كان قد صدر بلاغ بفقدانها يوم 17 أكتوبر الماضي من مركز شرطة أومونيا في اليونان.



المكان الذى عثر فيه على السيدة الصينية

وتعكف الاجهزة الطبية في اليونان على تحليل سبب الوفاة الحقيقى، فتشير احتمالات إلى أن السيدة الصينية كيو يون لين قتلت ثم وضعت جثتها في حقيبة ومن ثم ألقيت الحقيبة في منطقة فيلا، فيما ترى أراء أخرى أن سبب الوفاة هو الاختناق من الوضع في الحقيبة.