الديوان الملكى السعودى: وفاة الأمير خالد بن فيصل وصلاة الجنازة الاثنين

كتب : أحمد جمعة

أعلن الديوان الملكى السعودى وفاة الأمير خالد بن فيصل بن سعد الأول بن عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليه يوم غد الاثنين.

ونعى الديوان الملكى السعودى الأمير خالد بن فيصل، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.