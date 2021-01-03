اليوم السابع
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الدين لله والوطن للجميع ..شباب مسلمون يشاركون فى دفن قبطى متوفى بكورونا ببنى سويف

الأحد، 03 يناير 2021 08:36 م
الدين لله والوطن للجميع ..شباب مسلمون يشاركون فى دفن قبطى متوفى بكورونا ببنى سويف شباب فريق " هى لله" لمساندة أسر المتوفين بكورونا فى بنى سويف
بنى سويف - هانى فتحى

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فى مبادرة تدل على الوحدة الوطنية والتآخى بين المسلمين والأقباط شارك مجموعة من الشباب المسلم فى إتمام إجراءات دفن وتشييع قبطى متوفى بفيروس كورونا داخل مستشفى ناصر العام بمحافظة بنى سويف 

وقال عزام سيد أحد شباب مركز ناصر شمال محافظة بنى سويف أنه كون فريقا لمساندة أسر المتوفين بفيروس كورونا داخل مستشفى ناصر العام باسم " خليكم معاهم "ويتبع فريق" هى لله "  

وروى عزام سيد قصة المشاركة فى إجراءات تشييع الشاب القبطى مينا الذى توفى متأثرا بإصابته بفيروس كورونا ، قائلا " تلقيت  خبر وفاة الشاب مينا داخل مستشفى ناصر العام وهو أحد أبناء مركز سمسطا جنوب محافظة بنى سويف وتم نقلة من مستشفى العاشر قبل أيام قبل أن يتوفى داخل المستشفى.

واضاف عزام أنه فور علمه بأن الشاب قبطى  تواصل مع الشيخ عبدالناصر إمام مسجد عمر بن الخطاب بمدينة ناصر الذى تواصل مع دير مدينة ناصر وقمنا بإحضار صندوق الدفن من داخل الدير .

وأضاف عزام سيد اتصلت باصدقاءنا من فريق "هى لله" بمدينة بنى سويف حيث حضر نجل عم " مينا" المتوفى وأحد الأصدقاء، حيث قمنا بإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بالدفن

وأكد عزام سيد أنه لم يترك جثمان الشاب القبطى مينا حتى وصولهم إلى مقابر الأسرة بمركز سمسطا ودخول مع والد المتوفى داخل المقبرة وتوديع المتوفى 

واضاف عزام سيد أن الفريق المشارك فى تلك المبادرة ضم احمد فتحي ، عزام سيد ، عبدالرحمن قشطه، مصطفي  يمنى ، محمد مرعي ، احمد رحومه ، عمرو الأزهري ، مصطفي عيد 

 


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