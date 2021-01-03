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الدنمارك تسجل 86 إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا

الأحد، 03 يناير 2021 02:00 ص
الدنمارك تسجل 86 إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا مصل كورونا
كتب : أحمد علوى

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 أعلنت الوكالة الدنماركية لمكافحة الأمراض المعدية السبت تسجيل 86 إصابة بفيروس كورونا المتحور المكتشف مؤخرا في المملكة المتحدة، معربة عن قلقها لازدياد الإصابات المحلية به.

 قالت رئيسة وزراء الدنمارك مته فريدريكسن الثلاثاء الماضى، إن بلادها مددت أجل إجراءات العزل العام الصارمة لأسبوعين، حتى 17 يناير ، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا بعد قفزة حادة في الإصابات الجديدة على مدار الشهر الماضي.

وأضافت فريدريكسن في إفادة صحفية "الوضع فيما يتعلق بمعدلات العدوى ودخول المرضى للمستشفيات والوفيات أخطر حتى من الربيع".

وتابعت قائلة إن تمديد القيود المفروضة على مستوى الدولة التي أُعلنت في 16 ديسمبر يعني إبقاء المدارس ومراكز التسوق والمطاعم والحانات والمتاجر غير الأساسية مغلقة.


الدنمارك

كورونا

كورونا فى الدنمارك

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