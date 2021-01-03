أعلنت الخطوط الجوية الباكستانية أنها ستستأنف رحلاتها الجوية إلى المملكة العربية السعودية اعتبارا من اليوم الأحد، وذلك بعد أن أعلنت المملكة استئناف السفر الدولي مرة أخرى.
وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية، أن الرياض كانت قد أغلقت حدودها الشهر الماضي ضمن الإجراءات الاحترازية بعد اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة.
وكانت الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية أعلنت في وقت سابق أن البلاد ستستأنف السفر الدولي، وذلك في إشعار صدر بعده إعلان الخطوط الجوية الباكستانية استئناف رحلاتها إلى هناك.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية - في بيان نقلته وكالة أنباء "واس" - إن حكومة المملكة قررت أن يكون الدخول للسعودية فيما يخص غير المواطنين القادمين من المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا، ومن أي دولة أخرى تحددها وزارة الصحة السعودية، ينتشر فيها النوع الجديد المتحور من فيروس كورونا المستجد، مشروطًا بأن يقضي الراغب في الدخول مدة لا تقل عن 14 يوما خارج الدولة المنتشر بها الفيروس المتحور قبل الدخول إلى المملكة، مع إجراء فحص (PCR) بعد انقضاء هذه المدة، بحيث يثبت خلوه من الإصابة بفيروس كورونا.
وأوضح المصدر أنه فيما يتعلق بالدول التي سجلت فيها حالات من سلالة (B. 1, 1, 7)، يتم حجر القادمين منها في منازلهم تحت المراقبة لمدة 7 أيام، مع إجراء فحص بتقنية (PCR)، قبل انتهاء مدة الحجر في اليوم السادس، مضيفا أنه فيما يتعلق بباقي الدول فيتم العمل بالإجراءات المتبعة حاليًا؛ وهي الحجر المنزلي لمدة 7 أيام، أو الحجر المنزلي لمدة 3 أيام، مع إجراء فحص مخبري بتقنية (PCR).
وقررت السعودية في 28 من الشهر الماضي تمديد تعليق الرحلات الجوية الدولية والدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية لأسبوع آخر بسبب انتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا المستجد في عدد من الدول.
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