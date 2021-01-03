وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية، أن الرياض كانت قد أغلقت حدودها الشهر الماضي ضمن الإجراءات الاحترازية بعد اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة.



وكانت الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية أعلنت في وقت سابق أن البلاد ستستأنف السفر الدولي، وذلك في إشعار صدر بعده إعلان الخطوط الجوية الباكستانية استئناف رحلاتها إلى هناك.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية - في بيان نقلته وكالة أنباء "واس" - إن حكومة المملكة قررت أن يكون الدخول للسعودية فيما يخص غير المواطنين القادمين من المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا، ومن أي دولة أخرى تحددها وزارة الصحة السعودية، ينتشر فيها النوع الجديد المتحور من فيروس كورونا المستجد، مشروطًا بأن يقضي الراغب في الدخول مدة لا تقل عن 14 يوما خارج الدولة المنتشر بها الفيروس المتحور قبل الدخول إلى المملكة، مع إجراء فحص (PCR) بعد انقضاء هذه المدة، بحيث يثبت خلوه من الإصابة بفيروس كورونا.