اليوم السابع
Ads
الأحد، 03 يناير 2021 10:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الجيش اليمنى يعلن مقتل وإصابة 24 حوثيًا في مأرب

الأحد، 03 يناير 2021 09:58 م
الجيش اليمنى يعلن مقتل وإصابة 24 حوثيًا في مأرب الجيش اليمنى - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الجيش اليمني، اليوم الأحد، مقتل وإصابة 24 عنصرًا من ميليشيا الحوثي -المدعومة من إيران- في محافظة مأرب.
ونقل الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت) عن قيادي ميداني قوله: "إن الميليشيا الحوثية تكبدت خسائر فادحة في العتاد والأرواح، خلال كمين نفذته قوات الجيش والمقاومة في جبهة المخدرة بمديرية صرواح غربي مأرب"، مشيرًا إلى أن بين القتلى قيادات حوثية ميدانية.
وأوضح القيادي الميداني أن العملية أسفرت عن تدمير مدرعة تابعة للميليشيا، وعلى متنها سلاح رشاش، مؤكدًا مقتل من كانوا على متن المدرعة من عناصر الميليشيا.


اليمن

الجيش اليمنى

ميليشيا الحوثى

الحوثى فى اليمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

توابع تفجيرات عدن.. الصليب الأحمر: فقدنا 3 من موظفينا بالانفجار.. وزير الإعلام اليمنى يدعو لفتح صفحة جديدة للقضاء على الحوثيين.. والجيش اليمنى: الميليشيات أصبحت أخطر الجماعات الإرهابية فى المنطقة

الأحد، 03 يناير 2021 07:30 م

الجيش اليمنى يسقط طائرة حوثية مسيرة بمحافظة الجوف

الأحد، 03 يناير 2021 07:00 م

الجيش اليمنى يؤكد مليشيا الحوثى باتت أخطر الجماعات الإرهابية بالمنطقة

السبت، 02 يناير 2021 04:53 م

التحالف العربى يتصدى لألغام الحوثيين.. الجيش اليمنى يعثر على ألغام للمليشيات بالبحر الأحمر.. التحالف: زراعة الألغام بدعم إيرانى تهديد خطير للملاحة.. والمبعوث الأممى يدعو للاتفاق على طريقة واقعية لحل الخلافات

الأحد، 27 ديسمبر 2020 10:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة