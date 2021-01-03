الجيش اليمنى يعلن مقتل وإصابة 24 حوثيًا في مأرب

أعلن الجيش اليمني، اليوم الأحد، مقتل وإصابة 24 عنصرًا من ميليشيا الحوثي -المدعومة من إيران- في محافظة مأرب.
ونقل الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت) عن قيادي ميداني قوله: "إن الميليشيا الحوثية تكبدت خسائر فادحة في العتاد والأرواح، خلال كمين نفذته قوات الجيش والمقاومة في جبهة المخدرة بمديرية صرواح غربي مأرب"، مشيرًا إلى أن بين القتلى قيادات حوثية ميدانية.
وأوضح القيادي الميداني أن العملية أسفرت عن تدمير مدرعة تابعة للميليشيا، وعلى متنها سلاح رشاش، مؤكدًا مقتل من كانوا على متن المدرعة من عناصر الميليشيا.
الجيش اليمنى يعلن مقتل وإصابة 24 حوثيًا في مأربالأحد، 03 يناير 2021 09:58 م
الجيش اليمنى - أرشيفية
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أعلن الجيش اليمني، اليوم الأحد، مقتل وإصابة 24 عنصرًا من ميليشيا الحوثي -المدعومة من إيران- في محافظة مأرب.
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