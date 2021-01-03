الجيش اليمنى يسقط طائرة حوثية مسيرة بمحافظة الجوف

أ ش أ

أعلن الجيش اليمني، اليوم الأحد، إسقاط طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على مواقع الجيش بمحافظة الجوف.

وأكد مصدر عسكري - وفقا للموقع الرسمي للجيش اليمني " سبتمبر نت" - أن قوات الجيش أسقطوا طائرة مسيّرة أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه مواقع الجيش شرقي مدينة الحزم.