الجيش اليمنى يسقط طائرة حوثية مسيرة بمحافظة الجوف

أعلن الجيش اليمني، اليوم الأحد، إسقاط طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على مواقع الجيش بمحافظة الجوف.
وأكد مصدر عسكري - وفقا للموقع الرسمي للجيش اليمني " سبتمبر نت" - أن قوات الجيش أسقطوا طائرة مسيّرة أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه مواقع الجيش شرقي مدينة الحزم.
الجيش اليمنى يسقط طائرة حوثية مسيرة بمحافظة الجوفالأحد، 03 يناير 2021 07:00 م
الجيش اليمنى - أرشيفية
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أعلن الجيش اليمني، اليوم الأحد، إسقاط طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على مواقع الجيش بمحافظة الجوف.
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