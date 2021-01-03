اليوم السابع
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الأحد، 03 يناير 2021 07:27 م
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الجيش اليمنى يسقط طائرة حوثية مسيرة بمحافظة الجوف

الأحد، 03 يناير 2021 07:00 م
الجيش اليمنى يسقط طائرة حوثية مسيرة بمحافظة الجوف الجيش اليمنى - أرشيفية
أ ش أ

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أعلن الجيش اليمني، اليوم الأحد، إسقاط طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على مواقع الجيش بمحافظة الجوف.
وأكد مصدر عسكري - وفقا للموقع الرسمي للجيش اليمني " سبتمبر نت" - أن قوات الجيش أسقطوا طائرة مسيّرة أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه مواقع الجيش شرقي مدينة الحزم.


اليمن

الجيش اليمنى

ميليشيا الحوثى

طائرة مسيرة

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