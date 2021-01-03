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الجيش الجزائرى يقضى على إرهابيين اثنين ويصادر رشاشى كلاشنيكوف

الأحد، 03 يناير 2021 10:15 م
الجيش الجزائرى يقضى على إرهابيين اثنين ويصادر رشاشى كلاشنيكوف الجيش الجزائرى
كتب أحمد عرفة

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تمكنت مفرزة من الجيش الجزائري اليوم الأحد، من القضاء على إرهابيين اثنين، وصادرت رشاشي كلاشنيكوف كانا في حوزتهما وكمية من الذخيرة، بمنطقة مسلمون في تيبازة غربي العاصمة.

 

ووفقا لموقع روسيا اليوم، فإن حصيلة العملية العسكرية ارتفعت إلى على 6 إرهابيين بالإضافة إلى استرجاع ستة أسلحة نارية، وأنه قتل في العملية العريف بالجيش الجزائري راشدي محمد رابح.

 

وكانت وزارة الدفاع الجزائرية أكدت أن الجيش الجزائرى حيد يوم السبت 4 إرهابيين خلال عملية بحث وتمشيط قرب بلدة مسلمون بولاية تيبازة التي تقع على مسافة 90 كيلومترا غربي العاصمة.

 

 


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