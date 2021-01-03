التيار الصدرى يدعو إلى عدم جر العراق لصدام ليس فى مصلحته

كتب أحمد عرفة

دعا التيار الصدرى العراقى، الذى يتزعمه مقتدى الصدر إلى عدم جر العراق لصدام ليس فى مصلحته، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول عبدالله، أن أي ضربة بين إيران وأمريكا ستكون نتائجها كارثية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقبلها أكدت القوات المسلحة العراقية، أن على الولايات المتحدة الأمريكية وإيران احترام سيادة العراق، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقالت القوات المسلحة العراقية: لا نريد أن يكون بلدنا منطلقا لضرب دول الجوار.