الاوبزرفر: تونى بلير يؤكد دعمه لصفقة "بريكست" رغم تفضيله البقاء فى أوروبا

كتبت رباب فتحى

قال تونى بلير، الذى كان أحد أبرز النشطاء لإجراء استفتاء ثان على عضوية الاتحاد الأوروبى، إنه كان سيؤيد اتفاق رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون التجارى بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى فى مجلس العموم.

وكشف رئيس الوزراء الأسبق أنه كان سيدعم زعيم حزب العمال كير ستارمر ، الذى حفز نوابه للتصويت لصالح اتفاق رئيس الوزراء مع الاتحاد الأوروبى الأسبوع الماضى قبل نهاية الفترة الانتقالية.

وواجه ستارمر الذى أيد أيضًا البقاء خلال تصويت 2016 وكذلك دعا إلى استفتاء ثانٍ فى عام 2019 أثناء عمله كوزير الظل لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى - ضغوطًا من صفوف حزبه بشأن قراره دعم الصفقة، على الرغم من انتقادها بأنها "ضعيفة".

واستقال ثلاثة نواب صغار فى حزب العمال بعد تحديهم ستارمر ورفضهم التصويت على الاتفاقية. وكانوا من بين 36 نائباً امتنعوا عن التصويت. ذهب أحد النواب العماليين إلى أبعد من ذلك وصوّت ضد الصفقة، التى اجتازت عملية الموافقة البرلمانية فى 30 ديسمبر.

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن ستارمر الذى "دحض" قضية الاستفتاء الثانى على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى ، أعلن دعم حزب العمال لاتفاق رئيس الوزراء التجارى مع الاتحاد الأوروبى بعد التوصل إلى اتفاق فى عيد الميلاد.

عند سؤاله عما إذا كان سيصوت لصالح الصفقة فى مجلس العموم، قال بلير - من بين الأعضاء الأكثر شهرة فى معسكر البقاء خلال استفتاء بريكست 2016 - لراديو تايمز يوم الأحد: "كنت سأدعم الزعيم [كير ستارمر] فى هذا".

وأضاف: "لا أعتقد أن ذلك يهم حزب العمال بشكل خاص فى كلتا الحالتين. أعتقد أن ما يهم هو أننا ما زلنا فى وضع نشير فيه إلى المشاكل المتعلقة بهذه الصفقة ".

وبشكل منفصل، فى مقال نُشر يوم الأحد، جادل بلير بأنه على الرغم من أنه "يعارض بشدة" خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وأنه لم يغير رأيه بشأن "حكمته" ، فقد أصبح الآن "واقعًا" و "يجب علينا الاستفادة منه على أفضل وجه ".

فى غضون ذلك، أكد جونسون أنه سيستمر كرئيس للوزراء بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى وسعى إلى التقليل من أهمية القضايا المتعلقة بالروتين بشأن التجارة بعد أن قطعت المملكة المتحدة العلاقات مع الاتحاد الأوروبى رسميًا بعد نهاية الفترة الانتقالية فى الساعة 11 مساءً يوم الخميس.

قال رئيس الوزراء لبرنامج "أندرو مار شو" على بى بى سى يوم الأحد: "بالطبع، ستكون هناك تغييرات وقد أوضحنا ذلك" ، مضيفًا: "فى الواقع ، أعتقد أن هناك فرصة كبيرة للشركات البريطانية الصغيرة والمتوسطة والشركات ذات الحجم الكبير والمصدرين".