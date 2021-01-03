رام الله (أ ش أ)

صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، على مخططات استيطانية، للاستيلاء على عشرات الدونمات من أراضى محافظة بيت لحم، وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، حسن بريجية- لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- إن الاحتلال صادق على قرارات استيطانية تتمثل في الاستيلاء على أراضٍ في حوض 8 من موقع الشفا، ووادي الهندي في بلدة الخضر جنوبا، وحوض رقم 1 من قسيمة أم الطلع في قرية أرطاس، وحوض 4 من موقع وعر أبو مهر والعقبان، وحوض 5 من موقع المروج في قرية التعامرة شرقا.