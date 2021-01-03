الاتحاد الأوروبى يساعد اللاجئين فى البوسنة والهرسك بـ 3.5 مليون يورو

أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم عن مساعدة إنسانية إضافية بقيمة 3.5 مليون يورو لمساعدة اللاجئين والمهاجرين المعرضين للخطر فى البوسنة والهرسك الذين يواجهون كارثة إنسانية، ولا يزال أكثر من 1700 لاجئ ومهاجر بدون مأوى ودعم مناسبين فى كانتون أونا سانا.

وبعد إغلاق مركز الاستقبال فى ليبا، والذى لم يكن مقاومًا لفصل الشتاء والذى تعرض أيضًا لحريق، يوجد حاليًا 900 شخص فى المخيم السابق، بالإضافة إلى ذلك، يقيم 800 لاجئ ومهاجر آخر فى الهواء الطلق فى ظروف الشتاء القاسية، بما فى ذلك الأطفال.

وقال الممثل الأعلى للمفوضية ونائب الرئيس جوزيب بوريل، إن الوضع فى كانتون أونا سانا غير مقبول، و تعتبر أماكن الإقامة المقاومة للشتاء شرطًا أساسيًا لظروف المعيشة الإنسانية ، والتى يجب ضمانها فى جميع الأوقات، وتحتاج السلطات المحلية إلى إتاحة المرافق الحالية وتقديم حل مؤقت حتى يتم إعادة بناء مخيم ليبا ليصبح مرفقًا دائمًا، وستوفر المساعدة الإنسانية التى يقدمها الاتحاد الأوروبى للأشخاص الذين يعانون من محنة الوصول إلى المواد الأساسية كتخفيف فورى لمحنتهم الحالية ومع ذلك ، هناك حاجة ماسة إلى حلول طويلة الأجل. نحث السلطات على عدم ترك الناس فى البرد، دون الوصول إلى المرافق الصحية فى خضم وباء عالمى.

وقال مفوض إدارة الأزمات، جانيز لينارتشيتش: ينام مئات الأشخاص، بمن فيهم الأطفال، فى العراء فى درجات حرارة شديدة البرودة فى البوسنة والهرسك، ويمكن تجنب هذه الكارثة الإنسانية، إذا أوجدت السلطات سعة كافية للمأوى الشتوى فى البلاد، بما فى ذلك عن طريق الاستفادة من المرافق الموجودة.

وسيقدم الاتحاد الأوروبى مساعدة طارئة إضافية بما فى ذلك لمن ينامون فى الخارج من خلال توزيع الطعام والبطانيات والملابس الدافئة ومواصلة دعم القصر غير المصحوبين، ومع ذلك، لن تكون هناك حاجة للمساعدة الإنسانية فى البوسنة والهرسك، إذا كان البلد نفذت إدارة الهجرة المناسبة، على النحو المطلوب من قبل الاتحاد الأوروبى لسنوات عديدة.

وسيوفر التمويل الإنسانى الذى تم الإعلان عنه اليوم للاجئين والمهاجرين الملابس الدافئة والبطانيات والطعام، فضلاً عن الرعاية الصحية والصحة العقلية والدعم النفسى والاجتماعي. كما ستساهم فى الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا، ويأتى هذا التمويل بالإضافة إلى 4.5 مليون يورو التى تم تخصيصها فى أبريل 2020، وبذلك وصلت المساعدة الإنسانية للاتحاد الأوروبى للاجئين والمهاجرين فى البوسنة والهرسك إلى 13.8 مليون يورو منذ عام 2018.

بينما يتم إيواء أكثر من 5،400 لاجئ ومهاجر فى مراكز الاستقبال المؤقتة الممولة من الاتحاد الأوروبى فى البوسنة والهرسك، فإن سعة المأوى الحالية المتوفرة فى البلاد ليست كافية.

على الرغم من استمرار مشاركة الاتحاد الأوروبى مع السلطات، لم يوافقوا على فتح مرافق استقبال إضافية وشرعوا فى إغلاق المرافق الموجودة، مثل مركز الاستقبال المؤقت بيرا فى بيهاتش.

ويستمر الناس فى النوم فى مبان مهجورة أو خيام مؤقتة، دون الحصول على مأوى آمن وكريم، والمياه والصرف الصحي، والكهرباء والتدفئة، ولا يحصلون إلا على قدر محدود من الطعام ومياه الشرب الآمنة، بدون الوصول إلى الخدمات الأساسية، يتعرض اللاجئون والمهاجرون الضعفاء فى البوسنة والهرسك لمخاطر جسيمة تتعلق بالحماية والصحة، والتى تفاقمت بسبب فيروس كورونا. المساعدة المنقذة للحياة التى تشتد الحاجة إليها لا تحل محل الحلول طويلة الأجل للوضع الحالى.

يقدم الاتحاد الأوروبى الدعم الفنى والمالى للبوسنة والهرسك فى إدارة الهجرة الشاملة، بما فى ذلك ما يتعلق بنظام اللجوء ومرافق الاستقبال، فضلاً عن تعزيز إدارة الحدود، ومنذ أوائل عام 2018، قدم الاتحاد الأوروبى أكثر من 88 مليون يورو إما مباشرة إلى البوسنة والهرسك أو من خلال المنظمات الشريكة المنفذة لتلبية الاحتياجات العاجلة للاجئين وطالبى اللجوء والمهاجرين ولمساعدة البوسنة والهرسك على تعزيز قدراتها فى إدارة الهجرة.