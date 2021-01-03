الأمم المتحدة تعلن تأسيس اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي الليبي

كتب : أحمد جمعة

أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، تأسيس اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، وقد تلقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ما مجموعه 28 ترشيحاً وتزكية من الملتقى.

وأشادت البعثة الأممية في بيان لها بما وصفته "الحماس الذي أبداه أعضاء الملتقى في عملية الترشيح والتزكية. وتماشياً مع مبدأ الشمولية الذي يمثل صلب مبادئ ملتقى الحوار السياسي الليبي"، وقررت توسيع اللجنة الاستشارية إلى 18 عضواً من أجل ضمان تنوّع جغرافي وسياسي واسع النطاق بالإضافة إلى ضمان مشاركة المرأة والشباب والمكونات الثقافية.

وأشارت البعثة الأممية أن ولاية اللجنة الاستشارية ستكون محددة زمنياً بشكل صارم وستكون مهمتها الرئيسية مناقشة القضايا العالقة ذات الصلة باختيار السلطة التنفيذية الموحدة وتقديم توصيات ملموسة وعملية لتقرر بشأنها الجلسة العامة للملتقى.

ويبقى موعد الانتخابات الوطنية في ليبيا يوم 24 ديسمبر 2021 أمراً ثابتاً بالنسبة إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وهو مبدأ إرشادي وهدف لا يمكن التخلي عنه.

وتتكون اللجنة من السيدة وافية سيف النصر، سلطنة المسماري، سيدة اليعقوبي، محمد العجيلي الحسناوي، محمد ادم لينو، حسين الانصاري، عبد الرحمن العبار، أنس سعيد الحمري، خالد الأسطى، موسى فرج، على عبد العزيز، سعيد صالح كلا، عبدالله عثمان، د نزار كعوان، الشيباني عبدالله الشيباني، محمد اللافي، أحمد الشركسي، أبو بكر العبيدى.