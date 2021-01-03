الأمم المتحدة الإنمائى: الطاقة النظيفة متاحة للجميع وتوفر حلول متعددة لنشر لقاحات الوقاية

كتبت - هند المغربي

على الرغم من أن العالم ليس على المسار الصحيح لتحقيق الأهداف المناخية ، إلا أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى أعرب عن ثقته في أن الطاقة النظيفة ستنمو في عام 2021، وبحسب ما ذكر مارسيل أليرس ، رئيس الطاقة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، إن "حلول الطاقة النظيفة موجودة و هناك زخم متزايد لجعلها أولويات سياسية واستثمارية".

وأوضح اليرس، إن الطاقة المتجددة أصبحت في متناول الجميع ، و "بعض الخيارات الآن أرخص من الوقود الأحفوري" ، مشيرًا إلى أنه منذ عام 2010 ، انخفض سعر الطاقة الشمسية بنسبة 89 %.

وقال مسؤول برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: "من الأرخص الآن الذهاب إلى سولارثان لبناء محطات جديدة لتوليد الطاقة بالفحم في معظم البلدان ، والطاقة الشمسية هي الآن أرخص كهرباء في التاريخ"علاوة على ذلك ، في خضم عام مليء بالتحديات بشكل استثنائي ، وعلى الرغم من النكسات المعاناة ، أظهر قطاع الطاقة المتجددة مرونة ، لافتا الى أن هذا الانخفاض في الأسعار ، إلى جانب التقدم التكنولوجي وإدخال نماذج الأعمال المبتكرة ، يعني أننا الآن في نقطة تحول" ، وحث على استثمارات واسعة النطاق في مجال الطاقة النظيفة من القطاعين العام والخاص.

وأشار اليرس ، أنه خلال عام 2020 ، تعهدت الدول بإعادة البناء بشكل أفضل وأكثر اخضرارًا وعدلاً وذلك "بدعم من من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، التزمت 115 دولة بتقديم مساهمات معززة محددة وطنيا ، لافتا الى أن الاقتصادات عالية الانبعاثات ، مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ، قد قطعت التزامات صافية صفرية وأن رئيس الولايات المتحدة المنتخب جو بايدن قد تعهد بالانضمام إلى إتفاق باريس..

قال مسؤول برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: "يجب الآن ترجمة هذه التعهدات إلى عمل". "الالتزامات الطموحة هي إشارة قوية وخطوة أولى ضرورية نحو الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية. نحن الآن بحاجة إلى البناء عليها ".

وأوضح " تعد الطاقة النظيفة أيضًا حلاً مفيدًا للجميع للتعافي من كوفيد-19 حيث يمكنها تحسين الرعاية الصحية لأفقر الناس في العالم مع توفير إمدادات كهربائية موثوقة - وهو أمر ضروري لعمل المراكز الصحية.

وذكَّر أليرس قائلاً: "نظرًا لأن لقاحات – كوفيد-19 التي يحتاج بعضها إلى تخزينها في درجة حرارة -70 درجة مئوية - يتم طرحها ، فإن تشغيل سلسلة تبريد مستدامة وموثوقة سيكون أمرًا بالغ الأهمية ، علاوة على ذلك ، يمكن أن يخلق الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة ما يقرب من ثلاثة أضعاف فرص العمل مثل الاستثمار في الوقود الأحفوري ، مضيفا "نظرًا لأن العالم يتجه نحو التحضر بسرعة ، فإن كفاءة الطاقة في المباني ، والتبريد والتدفئة المستدامين ، والتخطيط الحضري الذكي وخيارات النقل المستدامة ... كلها عوامل أساسية لمستقبل المدن".

فيما دعا مدير الأمم المتحدة للطاقة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر، مؤخرًا إلى تعزيز حوكمة الطاقة العالمية ، قائلاً "نحن نعلم أن الطاقة النظيفة يمكن أن توفر إمكانية الوصول الشامل إلى الطاقة وتسهم في معالجة أزمة المناخ".