اليوم السابع
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الأحد، 03 يناير 2021 07:24 م
خالد صلاح
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الأردن يسجل 26 وفاة و1540 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد، 03 يناير 2021 06:24 م
الأردن يسجل 26 وفاة و1540 إصابة جديدة بفيروس كورونا كورونا فى الأردن - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 1540 إصابة جديدة و26 وفاة بفيروس كورونا المستجدّ، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 298 ألفًا و208 حالات.
وأضافت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية اليوم الأحد - أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفروس بلغ 3903 حالات، كما تم تسجيل 2499 حالة تعافي؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 276 ألفا و485 حالة.


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