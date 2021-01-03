الأردن يسجل 26 وفاة و1540 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 1540 إصابة جديدة و26 وفاة بفيروس كورونا المستجدّ، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 298 ألفًا و208 حالات.

وأضافت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية اليوم الأحد - أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفروس بلغ 3903 حالات، كما تم تسجيل 2499 حالة تعافي؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 276 ألفا و485 حالة.