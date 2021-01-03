إيطاليا تعيد فتح 50% من الفصول الدراسية فى 7 يناير

فاطمة شوقى

تستعد السلطات فى ايطاليا لفتح المدارس 7 يناير الجارى ، مع تطبيق الإجرءات الاحترازية لمواجهة كورونا على أن تكون نسبة الحضور 50 %من الطاقة الاستيعابية ، وقالت السلطات "يجب ضمان التعليم الآمن على الرغم من فيروس كورونا" ، بحسب ما ذكرت وسائل اعلام فى ايطاليا.

وكانت وزارة الصحة الإيطالية، أعلنت أمس السبت، تسجيل 11 ألفا و831 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد فى البلاد، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى مليونين و141 ألفا و207 حالات وبلغت حصيلة الوفيات 74 ألفا و985 حالة.

ووافقت حكومة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي على الإجراءات في اجتماع استمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

وعلى وجه التحديد، قرر مجلس الوزراء حظر السفر بين الأقاليم الإيطالية اعتبارا من 21 ديسمبر وحتى 6 يناير. وتم تحديد استثناءات للعمل ولأسباب صحية وحالات طوارئ أخرى.

ومن المقرر تشديد القواعد مرة أخرى في 25 و26 ديسمبر وأول يناير، حيث يُطلب من الناس عدم السفر، ولكن البقاء في مدنهم ومجتمعاتهم. وأيضا تشمل هذه التدابير استثناءات للعمل أو حالات الطوارئ.

ومن المتوقع أن تتبنى الحكومة مرسوما منفصلا في وقت لاحق اليوم الخميس يشمل المزيد من القواعد المرتبطة بمكافحة فيروس كورونا.

وبحسب مسودات اطلعت عليها وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) ووكالة "أدنكرونوس" للأنباء، فإن المرسوم سوف يؤكد حظر التجوال بين الساعة 10 مساء و5 صباحا (2100 و0400 بتوقيت جرينتش)، ويمتد حتى الساعة 7 صباحا يوم رأس السنة الجديدة.

كما يبقي المرسوم على غلق منحدرات التزلج حتى 7 يناير وحظر عطلات السفن السياحية حتى التاريخ نفسه، فضلا عن توقع إعادة فتح جزئي للمدارس الثانوية اعتبارا من 7 يناير أيضا.