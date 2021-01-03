وقالت إن السلطات الصحية الإيرانية سجلت 102 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ عدد الوفيات منذ بداية الجائحة 55 ألفا و540 شخصا.. مشيرة إلى أن عدد المتعافین من الفیروس بلغ مليونا و13 ألفا و18 شخصا حتى الآن.

وأضافت أن 7 ملايين و777 ألفا و488 شخصا خضعوا لفحص الكشف عن الإصابة بفیروس "کوفید 19" في أنحاء إيران حتى الآن.