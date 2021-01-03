إغلاق 21 محل بمول شهير بالإسكندرية لعدم الإلتزام بالإجراءات الإحترازية

الإسكندرية جاكلين منير

شنت الأجهزة التنفيذية بحى وسط الإسكندرية حملة مكبرة على أحد المولات الشهيرة بالإسكندرية،وتم إغلاق 21 محل مخالف للإجرءات الاحترازية لكورونا لمدة أسبوع .

وأكد اللواء علاء يوسف ، رئيس حى وسط بالإسكندرية، لـ "اليوم السابع" ، تبين خلال الحملة عدم وجود مواد مطهرة على مداخل المحلات و المدخل الرئيسى للمول ، بالاضافة الى أن الكواشف الحرارية لقياس درجة الحرارة لا تعمل ، فضلا عن تطبيق الالتزام بالطاقة الاسيعابية المقررة بـ 50%.

وكان اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بمحافظة الإسكندرية، برفقة المهندسة جيهان مسعود رئيس حي منتزه اول، اليوم،قد قاد حملة مكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بنطاق حى منتزه اول ، وخلال الحملة تم تغريم المحال الغير مطبقة للإجراءات الاحترازية سواء للعاملين او المترددين عليها وكذلك المحال المتعدية على حرم الطريق العام بشارع 45 بإجمالي مبلغ 21 الف جنية وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لجميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بالتشديد على جميع المنشآت والمطاعم والمحال بتطبيق الاجراءات الاحترازية بكل صرامة وحزم.



غلق محال مخالفة بمول فى الاسكندرية



