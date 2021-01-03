إعلام كردى: القوات التركية تقصف ناحية عين عيسى بالأسلحة الثقيلة لليوم الثانى

كتب أحمد عرفة

نقلت قناة العربية، فى خبر عاجل لها منذ قليل، عن إعلام كردى تأكيده القوات التركية تقصف ناحية عين عيسى بالأسلحة الثقيلة لليوم الثاني.

وفى وقت سابق لقى 4 أشخاص على الأقل مصرعهم، /السبت/، جراء انفجار سيارة مفخخة بالقرب من سوق للخضروات فى مدينة رأس العين شمالى سوريا، وذكرت ذلك النبأ قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، نقلا عن مصادر سورية، كان المرصد السورى قد أعلن - فى وقت سابق - عن مقتل 16 شخصا جراء انفجار عنيف ضرب مدينة رأس العين شمالى سوريا.

وأوضح المرصد أن من بين القتلى 11 قتيلا من الشرطة المدنية وفصيل (السلطان مراد) الموالى لأنقرة.