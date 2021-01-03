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إعلام كردى: القوات التركية تقصف ناحية عين عيسى بالأسلحة الثقيلة لليوم الثانى

الأحد، 03 يناير 2021 04:53 م
إعلام كردى: القوات التركية تقصف ناحية عين عيسى بالأسلحة الثقيلة لليوم الثانى سوريا
كتب أحمد عرفة

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نقلت قناة العربية، فى خبر عاجل لها منذ قليل، عن إعلام كردى تأكيده القوات التركية تقصف ناحية عين عيسى بالأسلحة الثقيلة لليوم الثاني.

 

وفى وقت سابق لقى 4 أشخاص على الأقل مصرعهم، /السبت/، جراء انفجار سيارة مفخخة بالقرب من سوق للخضروات فى مدينة رأس العين شمالى سوريا، وذكرت ذلك النبأ قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، نقلا عن مصادر سورية، كان المرصد السورى قد أعلن - فى وقت سابق - عن مقتل 16 شخصا جراء انفجار عنيف ضرب مدينة رأس العين شمالى سوريا.

 

وأوضح المرصد أن من بين القتلى 11 قتيلا من الشرطة المدنية وفصيل (السلطان مراد) الموالى لأنقرة.


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تركيا

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