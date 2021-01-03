اليوم السابع
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إعادة فتح طريق شبرا بنها الحر أمام حركة السيارات بعد زوال الشبورة

الأحد، 03 يناير 2021 11:07 ص
إعادة فتح طريق شبرا بنها الحر أمام حركة السيارات بعد زوال الشبورة فتح طريق شبرا بنها الحر
القليوبية - إبراهيم سالم

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فتحت إدارة مرور القليوبية، بقيادة العميد أمجد محفوظ مدير مرور القليوبية، طريق شبرا بنها الحر من الاتجاهين أمام الحركة المرورية، بعد زوال الشبورة المائية وتحسن الرؤية، بعد أن كانت كثيفة تحجب الرؤية على الطريق.

وغطت شبورة مائية، صباح اليوم الأحد، العديد من مدن محافظة القليوبية، خاصة الطريق الزراعى "القاهرة - الإسكندرية" و"شبرا – بنها" الحر والطرق الرئيسية بالمحافظة، وناشدت إدارة مرور القليوبية بقيادة العميد أمجد محفوظ المواطنين بضرورة توخى الحذر أثناء القيادة.

وطالب مرور القليوبية، المواطنين بالالتزام بالسرعات القانونية وترك مسافة بين السيارات وبعضها خشية حدوث إنزلاق لأى سيارة، وعدم تخطى السيارات الأخرى أثناء السير مع الإلتزام بالحارة الوسطى والاسترشاد بالخطوط الأرضية وزيادة مسافات الأمان بين السيارات مع منع التوقف على الطريق للسيارات، واستخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة لإشعار الآخرين بوجود السيارة.

وتشهد حاليا مدن محافظة القليوبية شبورة كثيفة بدأت منذ الساعات الأولى لصباح اليوم حتى الآن، وهو ما دفع مرور المحافظة لمناشدة المواطنين لمنع وقوع حوادث والحفاظ على أرواح المواطنين، إلى جانب انتشار الدوريات المتحركة والثابتة على الطرق السريعة.

 

 

 


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