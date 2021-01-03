اليوم السابع
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إصابة مواطن وابنته برش خرطوش أثناء تدخلهما لفض مشاجرة بالمحلة

الأحد، 03 يناير 2021 09:14 م
إصابة مواطن وابنته برش خرطوش أثناء تدخلهما لفض مشاجرة بالمحلة حبس
الغربية مصطفى عادل

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شهدت عزبة الست التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية، إصابة مواطن وابنته برش خرطوش، أثناء تدخلهما لفض مشاجرة بالعزبة، وتم نقلهما لمستشفى المحلة العام.

تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من العميد عصام مصطفى عوض مأمور مركز شرطة المحلة بورود إشارة لشرطة النجدة بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بعزبة الست التابعة للوحدة المحلية بقرية العامرية، انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ وتبين إصابة مواطن وابنته، برش خرطوش بأماكن متفرقة بالجسم.

 وتبين وقوع مشاجرة بالعزبة وأثناء تدخلهما لفض المشاجرة أصيبا برش خرطوش، وتم السيطرة على المشاجرة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.


مدير امن الغربية

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