إزالة عقار بإدكو لخطورته على المارة ورفع 432 حالة إشغال بالبحيرة

البحيرة – ناصر جودة

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدكو بمحافظة البحيرة، برئاسة اللواء عماد الدكرورى، منزلا بمساحة 100 م2 صادر له قرار إزالة مكون من دور أرضى وأول علوى بمنطقة السوق القديم حتى منسوب سطح الأرض لخطورته الداهمة وحفاظا على أمن وسلامة المارة والمنازل المجاورة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة بمراجعة موقف العقارات الصادر لها قرارات تنكيس بنطاق الوحدات المحلية وتوجيه أصحابها وساكنيها لإجراء أعمال الصيانة والترميم والتنكيس اللازمة حفاظا على الأرواح والممتلكات.

كما تم تكثيف الحملات المرورية اليومية لرفع كافة الإشغالات المخالفة والمتعدية على الطريق لتيسير الحركة المرورية وكذلك غلق المقاهى والكافيهات والمحال التجارية ومراكز الدروس الخصوصية المخالفة مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وذلك حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.

ونفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظه حملات إشغالات بالتنسيق مع شرطة المرافق والإدارة التعليمية بكل مركز وأسفرت عن رفع 85 حالة إشغال بحوش عيسى ورفع 329 حالة إشغال بشوارع وميادين دمنهور، وإزالة حالتين إشغال طريق عبارة عن فروشات فاكهه بالمحمودية، ومصادرة 95 شيشه و16 كرسى بالمرور على المقاهى بكوم حمادة.



إزالة المنزل



المنزل



حملات رفع الاشغالات