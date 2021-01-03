إحالة مسئولى الإدارات الهندسية بوحدات محلية بالمحلة للنيابة لوجود مخالفات

الغربية - مصطفى عادل

أحال اللواء حاتم زين العابدين، رئيس مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، مسئولى الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية لمحلة أبو على للنيابة العامة ومسئولى الإدارات الهندسية بالوحدة المحلية للهياتم للتحقيق بالنيابة الإدارية لعدم وجود سجل لملفات التراخيص والأخطاء الواردة فى طلبات المرافق لمبانى بدون ترخيص وعدم قيام مسئولى الوحدات المحلية باتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمة.

جاء ذلك بناء على تقرير اللجنة المشكلة من رئيس المدينة لفحص سجلات المحاضر والتراخيص بالوحدات المحلية في إطار القضاء على الفساد الإدارى، وقامت اللجنة بأعمالها والمعاينات اللازمة، وأسفرت أعمال اللجنة عن إحالة مسئولى الإدارات الهندسية بالوحدات المحليه لمحلة أبو على للنيابة العامة ومسئولى الإدارات الهندسية بالوحدة المحلية للهياتم للتحقيق بالنيابة الإدارية لعدم وجود سجل لملفات التراخيص والأخطاء الواردة فى طلبات المرافق لمبانى بدون ترخيص وعدم قيام مسئولى الوحدات المحلية باتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمة.