اليوم السابع
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الأحد، 03 يناير 2021 06:25 م
خالد صلاح
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أيرلندا الشمالية تسجل 1662 إصابة جديدة و6 وفيات بفيروس كورونا

الأحد، 03 يناير 2021 05:14 م
أيرلندا الشمالية تسجل 1662 إصابة جديدة و6 وفيات بفيروس كورونا كورونا - صورة أرشيفية
أ ش أ

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سجلت أيرلندا الشمالية 1662 إصابة جديدة و6 وفيات بفيروس كورونا المستجد.
وذكرت شبكة (سكاي نيوز) البريطانية اليوم /الأحد/، أن إجمالي الإصابات بالفيروس في أيرلندا بلغ 78 ألفًا و72 حالة منذ بداية الجائحة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 1354 حالة.
يُشار إلى أن فيروس كورونا المستجد قد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.


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