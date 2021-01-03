أول فيديو لعودة طفل فرشوط المختطف فى قنا بعد ساعات من اختطافه

قنا_ صابر سعيد

حصل اليوم السابع على أول فيديو لعودة طفل فرشوط المختطف إلى أهله بعد تمكن الأجهزة الأمنية بمركز فرشوط بقنا، من تحريره، بعد ساعات من الاختطاف بعزبة هارون التابعة لمركز فرشوط شمالي محافظة قنا.

وتلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بقنا من التوصل إلى مكان خاطفي طفل فرشوط وتحريره بعد ساعات من اختطافه على يد ملثمين يستقلون سيارة حمراء اللون وبدون لوحات، تمكنت من اختطاف الطفل من أمام منزله.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقي اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارا من مركز شرطة فرشوط، يفيد اختطاف الطفل عبد العاطي مختار عبد العاطي، 6 أعوام من عزبة هارون بفرشوط، من قبل مجهولين يستقلون سيارة ملاكي، وتكثيف الإجراءات للبحث عنه والتوصل إلي الجناة.

وعقب تقنين الإجراءات وتوسيع دائرة الاشتباه والاستعانة بكاميرات المراقبة المتواجدة بالقرية وغلق مداخلها، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحرير الطفل، والتوصل إلى الجناة بعد ساعات من خطفه، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ومن جانبه ، قال هاشم عبد العاطي، عم الطفل، إن الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا تمكنت من تحرير نجل شقيقه بعد الإبلاغ عن اختطافه والتوصل إلى المهتمين والقبض عليهم، مقدما الشكر للأجهزة الأمنية التي تمكنت من الوصول إلى الجناة في وقت سريع منذ بداية البلاغ والحفاظ علي الطفل من خاطفيه.

وفي نفس السياق، عبر أبناء القرية عن سعادتهم بعودة الطفل المختطف بعد تحريره من خاطفيه، مؤكدين أن القرية تكاتفت وظل تبحث عنه طوال الساعات الماضية من أجل عودته ومساعدة رجال الشرطة في مهمتها التي أنجزوها خلال ساعات.