أول تعليق من والدة ممرضة مستشفى الحسينية: تعشق عملها وتأكدت أنها بخير

الشرقية - إيمان مهنى

"عرفت بنتى أول ما شوفت الفيديو"، هكذا علقت الحاجة نبيلة والدة الممرضة آية عبد الله صاحبه اللقطة الشهيرة المقتطعة من فيديو يشاع فيه وفيات مرضى فيروس كورونا بمستشفى الحسينية بسبب نفاذ تنك الأكسجين المغذى لأجهزة التنفس الصناعى، وهى تجلس على الأرض فى حالة توتر شديدة .

وأكدت والدة الممرضة، أنها كانت فى حالة قلق عليها، حتى اطمأنت عليها وأكدت أنها بخير، لافتة إلى أن صحتها وأعصابها ضعيفة، وهو ما عرضها لتلك الحالة، مضيفة أن ابنتها عمرها 20 عاما، تخرجت من معهد التمريض وتعمل بعناية العزل منذ عام، وهى تعشق عملها .

وأضافت الحاجة نبيلة لـ"اليوم السابع" أن الممرضة آية تعمل أسبوع وأسبوع بالتبادل للحفاظ عليها من العدوى، قائلة "أنا استودعها عند الله هو خير حافظا"، لافتة إلى أنها مازالت فى العزل الطبى وتستكمل عملها وفى انتظار إجازتها للاطمئنان عليها .

واستدعت نيابة مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، مدير المستشفى المركزى وعدد من الأطباء للاستماع لأقوالهم بشأن واقعة وفاة أربعة حالات مرضى فيروس كورونا محتجزين بالعناية المركزة، وتوضيح الحالة الطبية للمتوفين، وذلك بعد ما تردد بين الأهالى أن الوفيات جاءت بسبب نقص الأكسجين.

وكانت أصدرت المحافظة بيانا تفاصيلا توضح حقيقة الواقعة وقالت فيه " أنه لا صحة لوفاة 7 حالات من مرضى فيروس كورونا بمستشفى الحسينية المركزى بسبب نقص أو نفاذ الأكسجين من المستشفى ، مشيراً إلى أن عدد المتوفين هم 4 حالات فقط وكانوا على أجهزة تنفس صناعى وأن الوفاة طبيعية نتيجة لتدهور حالتهم بسبب الإصابة بفيروس كورونا وأنهم أصحاب أمراض مزمنه.

جاء ذلك رداً على ما تم تناوله على صفحات التواصل الإجتماعى بمقطع فيديو مصور ، من داخل مستشفى الحسينية المركزى يُظهر وفاة عدد من مرضى كورونا إثر توقف ضخ الأكسجين بسبب نفاد الأكسجين بالمستشفى .

وقال المحافظ أنه تم تشكيل لجنة فنيه فور ظهور الفيديو وتوجهت للمستشفى للتأكد من صحة ما تم تداوله بخصوص نقص الأوكسجين ، وبالفحص تبين أن عدد المتوفين 4 حالات وفاه فى عناية العزل من أصحاب الأمراض المزمنة والحالات كانت أحدهم على فنت و 2 سباب والأوكسجين متوفر بالمستشفى , ويوجد 17 طفلا بالحضانة و حالتين بالعناية العامة و 36 حاله إصابة بكورونا بقسم العزل ولم يحدث أى وفيات بين هذه الحالات , مشيراً إلى أن الاكسجين المغذى لمرضى كورونا بالعناية المركزة هو نفسه المغذى للحضانات والعناية العامة ، ووقت حدوث الوفيات كانت سيارة الأكسجين تغذى التانك ما يعنى أنه لا يوجد نقص أو نفاذ بالأكسجين، بالإضافة إلى أنه توجد شبكة إحتياطية للإستعانة بها فى حاله حدوث أى مشكلة فى خزان الأكسجين ويتم تقديم الخدمات الصحية للمرضى بصورة مرضية ، كما تم إحالة مسؤول شركة الأمن للتحقيق وذلك للسماح لأحد الأفراد باقتحام عناية العزل وتصوير المرضى وإثارة البلبلة.

أكد محافظ الشرقية أنه على تواصل دائم مع وكيل وزارة الصحة بالشرقية لمتابعة الحالة الصحية لمصابى فيروس كورونا بالمستشفيات والتأكد من توافر الأوكسجين بالشكل المطلوب وتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة للمصابين لحين تماثلهم للشفاء .

ويُهيب محافظ الشرقية برواد ومتابعى صفحات التواصل الاجتماعى بتوخى الحيطة والحذر فيما يقومون بنشره من أخبار وفيديوهات تتعلق بأزمة كورونا تفادياً لإثارة الرأى العام ونشر الذعر بين المواطنين , مطالباً الجميع بعدم الإنسياق وراء هذه الأخبار الكاذبة وعدم الإعتداد بأية أخبار تنشر عن المحافظة إلا من خلال المتحدث الرسمى وعبر الصفحة الرسمية لمحافظة الشرقية .