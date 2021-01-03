اليوم السابع
Ads
الأحد، 03 يناير 2021 04:09 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

أول تعليق من والدة ممرضة مستشفى الحسينية: تعشق عملها وتأكدت أنها بخير

الأحد، 03 يناير 2021 03:41 م
أول تعليق من والدة ممرضة مستشفى الحسينية: تعشق عملها وتأكدت أنها بخير مستشفى الحسينية
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

"عرفت بنتى أول ما شوفت الفيديو"، هكذا علقت الحاجة نبيلة والدة الممرضة آية عبد الله صاحبه اللقطة الشهيرة المقتطعة من فيديو يشاع فيه وفيات مرضى فيروس كورونا بمستشفى الحسينية بسبب نفاذ تنك الأكسجين المغذى لأجهزة التنفس الصناعى، وهى تجلس على الأرض فى حالة توتر شديدة .

وأكدت والدة الممرضة، أنها كانت فى حالة قلق عليها، حتى اطمأنت عليها وأكدت أنها بخير، لافتة إلى أن صحتها وأعصابها ضعيفة، وهو ما عرضها لتلك الحالة، مضيفة أن ابنتها عمرها 20 عاما، تخرجت من معهد التمريض وتعمل بعناية العزل منذ عام، وهى تعشق عملها .

وأضافت الحاجة نبيلة لـ"اليوم السابع" أن الممرضة آية تعمل أسبوع وأسبوع بالتبادل للحفاظ عليها من العدوى، قائلة "أنا استودعها عند الله هو خير حافظا"، لافتة إلى أنها مازالت فى العزل الطبى وتستكمل عملها وفى انتظار إجازتها للاطمئنان عليها .

واستدعت نيابة مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، مدير المستشفى المركزى وعدد من الأطباء للاستماع لأقوالهم بشأن واقعة وفاة أربعة حالات مرضى فيروس كورونا محتجزين بالعناية المركزة، وتوضيح الحالة الطبية للمتوفين، وذلك بعد ما تردد بين الأهالى أن الوفيات جاءت بسبب نقص الأكسجين

وكانت أصدرت المحافظة بيانا تفاصيلا توضح حقيقة الواقعة وقالت فيه " أنه لا صحة لوفاة 7 حالات من مرضى فيروس كورونا بمستشفى الحسينية المركزى بسبب نقص أو نفاذ الأكسجين من المستشفى ، مشيراً إلى أن عدد المتوفين هم 4 حالات فقط وكانوا على أجهزة تنفس صناعى وأن الوفاة طبيعية نتيجة لتدهور حالتهم بسبب الإصابة بفيروس كورونا وأنهم أصحاب أمراض مزمنه.

جاء ذلك رداً على ما تم تناوله على صفحات التواصل الإجتماعى بمقطع فيديو مصور ، من داخل مستشفى الحسينية المركزى يُظهر وفاة عدد من مرضى كورونا إثر توقف ضخ الأكسجين بسبب نفاد الأكسجين بالمستشفى .

وقال المحافظ أنه تم تشكيل لجنة فنيه فور ظهور الفيديو وتوجهت للمستشفى للتأكد من صحة ما تم تداوله بخصوص نقص الأوكسجين ، وبالفحص تبين أن عدد المتوفين 4 حالات وفاه فى عناية العزل من أصحاب الأمراض المزمنة والحالات كانت أحدهم على فنت و 2 سباب والأوكسجين متوفر بالمستشفى , ويوجد 17 طفلا بالحضانة و حالتين بالعناية العامة و 36 حاله إصابة بكورونا بقسم العزل ولم يحدث أى وفيات بين هذه الحالات , مشيراً إلى أن الاكسجين المغذى لمرضى كورونا بالعناية المركزة هو نفسه المغذى للحضانات والعناية العامة ، ووقت حدوث الوفيات كانت سيارة الأكسجين تغذى التانك ما يعنى أنه لا يوجد نقص أو نفاذ بالأكسجين، بالإضافة إلى أنه توجد شبكة إحتياطية للإستعانة بها فى حاله حدوث أى مشكلة فى خزان الأكسجين ويتم تقديم الخدمات الصحية للمرضى بصورة مرضية ، كما تم إحالة مسؤول شركة الأمن للتحقيق وذلك للسماح لأحد الأفراد باقتحام عناية العزل وتصوير المرضى وإثارة البلبلة.

أكد محافظ الشرقية أنه على تواصل دائم مع وكيل وزارة الصحة بالشرقية لمتابعة الحالة الصحية لمصابى فيروس كورونا بالمستشفيات والتأكد من توافر الأوكسجين بالشكل المطلوب وتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة للمصابين لحين تماثلهم للشفاء .

ويُهيب محافظ الشرقية برواد ومتابعى صفحات التواصل الاجتماعى بتوخى الحيطة والحذر فيما يقومون بنشره من أخبار وفيديوهات تتعلق بأزمة كورونا تفادياً لإثارة الرأى العام ونشر الذعر بين المواطنين , مطالباً الجميع بعدم الإنسياق وراء هذه الأخبار الكاذبة وعدم الإعتداد بأية أخبار تنشر عن المحافظة إلا من خلال المتحدث الرسمى وعبر الصفحة الرسمية لمحافظة الشرقية .

 

 

 


مستشفى الحسينية

مستشفي الحسينية

مستشفي الحسينية الشرقية

مستشفى الحسينيه

اخبار مستشفى الحسينية

وفيات مستشفى الحسينية

مستشفي الحسينيه

مستشفي الحسينية العام

فيديو مستشفي الحسينية

واقعة مستشفي الحسينية

كورونا مستشفي الحسينية

انقطاع الاكسجين عن المرضي في مستشفي الحسينية

صحة الشرقية

وفيات كورونا

عزل مستشفى الحسينية

محافظ الشرقية

والدة ممرضة مستشفى الحسينية

اسرة ممرضة مستشفى الحسينية

وفيات كورونا بمستشفى الحينية

تنك الاكسجين

اخبار الشرقية

الشرقية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نائب الحسينية: اللجنة الفنية لم ترصد أى أعطال بشبكة الغاز أو أنابيب الأكسجين.. فيديو

الأحد، 03 يناير 2021 02:24 م

حقيقة وفيات مرضى كورونا في مستشفى الحسينية بالشرقية.. أحد أقارب المرضى أشاع في فيديو أن السبب نفاد الأكسجين.. والمحافظ: الوفيات بسبب أمراض مزمنة.. وإحالة الأمن الإدارى للتحقيق.. والنيابة تستمع لأقوال الأطباء

الأحد، 03 يناير 2021 01:50 م

بث مباشر من مستشفى الحسينية..أمراض مزمنة وراء وفيات مصابي كورونا

الأحد، 03 يناير 2021 01:06 م

النيابة تستدعى أطباء مستشفى الحسينية لسماع أقوالهم فى وفاة 4 من مصابي كورونا

الأحد، 03 يناير 2021 12:51 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة