اليوم السابع
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أهالى الفيوم يشيعون جثمان مدرس قتل على يد تلميذه بالسعودية.. فيديو وصور

الأحد، 03 يناير 2021 01:15 م
أهالى الفيوم يشيعون جثمان مدرس قتل على يد تلميذه بالسعودية.. فيديو وصور صلاة الجنازة على المدرس المصرى الذى قتله تلميذه بالسعودية
الفيوم - رباب الجالي

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شيع الآلاف من أبناء قرية النزلة بمركز يوسف الصديق بمحافطة الفيوم، جثمان هانى عبد التواب المدرس ومحفظ القرآن، الذى قتله تلميذه فى حادث فردى جنائى أثناء خروجه من المدرسة التى يعمل بها بالسعودية اعتراضا على قيام المدرس بمنحه درجات ضعيفة أثناء تقييمه لمستواه.

ووجه والده كلمة للأهالى وأكد أنه يحتسب ابنه من الشهداء ويطالبهم بالدعاء له ومسامحته إن كان لأحدهم مظلمة عنده.

وقد خطب أمام المسجد فى الأهالى مطالبهم بالرضاء بقضاء الله وعدم وجود أى مشاهد تغضب الله أثناء تشييع الجنازة، وأكد أنه يحتسبه من الشهداء لأنه خرج من منزله باحثا عن رزقه ويرعى أبويه وزوجته وأبناءه.

 

 

الالاف-من-أهالى-مركز-يوسف-الصديق-أثناء-صلاة-الجنازة
الالاف-من-أهالى-مركز-يوسف-الصديق-أثناء-صلاة-الجنازة

 

الدعاء-للمتوفى-فى-صلاة-الجنازة
الدعاء-للمتوفى-فى-صلاة-الجنازة

 

تجمع-أهالى-مركز-يوسف-الصديق-بالمقابر-لدفن-الجثمان
تجمع-أهالى-مركز-يوسف-الصديق-بالمقابر-لدفن-الجثمان

 

تشييع-جثمان-المدرس-إلى-مثواه-الاخير
تشييع-جثمان-المدرس-إلى-مثواه-الاخير

 

صلاة-الجنازة-على-جثمان-المدرس
صلاة-الجنازة-على-جثمان-المدرس

 


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