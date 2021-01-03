وذكرت الجامعة - وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم الأحد، أنه تم تسجيل نحو 20,38 مليون إصابة منذ بداية الجائحة و349 ألفا و920 وفاة.

وأضافت أن الولايات المتحدة، بدأت حملة التطعيم في 14 ديسمبر، مؤكدة تلقيح أكثر من 4,2 ملايين شخص في جميع أنحاء البلاد حتى الآن، أي أقل بكثير من 20 مليونًا، وهو الرقم الذي كانت إدارة الرئيس دونالد ترامب قد وعدت ببلوغه قبل نهاية عام 2020، ويعود السبب في ذلك إلى تأخير كبير في توزيع اللقاحات.