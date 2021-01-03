اليوم السابع
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أعضاء بالكونجرس يرفضون تحركات لمنع المصادقة على نتائج الانتخابات الأمريكية

الأحد، 03 يناير 2021 08:42 م
أعضاء بالكونجرس يرفضون تحركات لمنع المصادقة على نتائج الانتخابات الأمريكية ترامب وبايدن
كتب أحمد عرفة

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ذكرت قناة سكاى نيوز الإخبارية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن أعضاء جمهوريون وديموقراطيون فى الكونجرس الأمريكى يرفضون تحركات أوساط فى الحزب الجمهورى لمنع المصادقة على نتائج الانتخابات في 6 يناير المقبل.

وقبلها ذكرت قناة العربية، فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن السيناتور الجمهورى ليندسى جراهام يعارض تشكيل لجنة للتحقيق فى نتائج الولايات المتأرجحة.

وفى وقت سابق قال السناتور الجمهورى ليندسى جراهام، أحد أقرب حلفاء الرئيس ترامب فى الكابيتول هيل، إنه سيكون من الجيد للبلاد أن يحضر ترامب تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن فى 20 يناير "إذا انتهى الأمر بفوز بايدن".

 


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