أعضاء الكونجرس: الانتخابات الرئاسية الأمريكية انتهت ويجب التصديق على النتائج

كتب أحمد عرفة

أكد بيان الأعضاء الجمهوريين والديمقراطيين فى الكونجرس، أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية انتهت وعلى الكونجرس التصديق على النتائج، وفقا لمصادر إعلامية.

وفى وقت سابق ذكرت قناة سكاى نيوز الإخبارية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن أعضاء جمهوريون وديموقراطيون في الكونجرس الأمريكي يرفضون تحركات أوساط في الحزب الجمهوري لمنع المصادقة على نتائج الانتخابات في 6 يناير المقبل.

وقبلها ذكرت قناة العربية، فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن السيناتور الجمهورى ليندسى جراهام يعارض تشكيل لجنة للتحقيق فى نتائج الولايات المتأرجحة.