آخر تقاليع السحر فى بنى سويف.. أسحار مكتوبة على جلد جاموس بالمقابر "صور"

بنى سويف هانى فتحى

استخرج مجموعة من الشباب الذين نظموا مبادرة لتنظيف المقابر فى بنى سويف مجموعة من الأسحار والأعمال موجودة داخل المقابر وفى محيطها بمدينة اهناسيا غرب بنى سويف .

كما استخرج أصحاب المبادرة سحرا على جلد الجاموس ملقى فى جوانب قبر عميق ومعه أثر من قطع قماش للشخص المسحور، وسحر بطلاسم سريانية غير مفهومة على القماش.

واستخرج أصحاب المبادرة سحر ملقى داخل قبر مفتوح وسحر آخر مدفون فى جانب القبر مع جلد حيوان جاموس، واستخراج كتابات على عظم ومعه مسامير بالشلل،وعلى أوراق تم محو البعض منها بسبب العوامل الجوية.

وقال أحمد عبد التواب، أحد أفراد المبادرة، إن الحملة قامت بتطهير مقابر مدينة اهناسيا بمساعدة شباب المنطقة.

وأكد عمرو سعد أحد الشباب المشارك فى المبادرة لـ"اليوم السابع"، أن المبادرة وجدت تفاعلا كبيرا من قبل أهالى قرى ومدن محافظة بنى سويف، مشيرا إلى أن المبادرة تتلقى اتصالات يوميا للمشاركة فى تطهير وتنظيف المقابر داخل كافة قرى ومدن محافظة بنى سويف.



آخر تقاليع السحر فى بنى سويف (1)



آخر تقاليع السحر فى بنى سويف (2)



آخر تقاليع السحر فى بنى سويف (3)



آخر تقاليع السحر فى بنى سويف (4)



آخر تقاليع السحر فى بنى سويف (5)



آخر تقاليع السحر فى بنى سويف (6)



آخر تقاليع السحر فى بنى سويف (7)



آخر تقاليع السحر فى بنى سويف (8)



آخر تقاليع السحر فى بنى سويف (9)



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آخر تقاليع السحر فى بنى سويف (11)