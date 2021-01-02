8 أشخاص يعتدون على محام بالمنصورة ويتهمونه باستيلائه على 23 مليون جنيه

الدقهلية شريف الديب

تمكن ضباط مباحث قسم أول المنصورة، من فض مشاجرة في شارع أحمد ماهر، بين 8 أشخاص ومحامي، إذ تبين أن سبب الخلاف بين صاحب مخزن أدوية ومحامي في تعاملات مالية بينهم قدرت بـ 23 مليون جنيه، مقابل الإتجار في الأدوية.

وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، اخطارًا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود اخطار لقسم أول المنصورة بحدوث مشاجرة ومصاب بشارع أحمد ماهر دائرة القسم.

وعلى الفور انتقل الرائد أحمد السادات، رئيس مباحث القسم، إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن طرفي المشاجرة كلا من الطرف الأول: "السيد.ش. م"، 37 سنة، صاحب مخزن أدوية، و "ماهر.ا .ع"، 34 سنة ، عامل بمخزن أدوية، و"أحمد.ن.ص"، 38 سنة، تاجر ملابس، و"حسن.ف.م"، 38 سنة، مقاول، و"عبد العظيم .ك . ع"، 41 سنة، عامل بمدرسة، وجميعهم مقيمون بمركز شبين الكوم، و"أشرف. س.م"، 54 سنة، صاحب ورشة خراطة، ومقيم بقرية "ميت زنقر " مركز طلخا، و "ماهر.ط"، 54 سنة، مقيم في الحوامدية بالجيزة، والطرف الثاني "شلبي. ش"، 40 سنة، محامي، مصاب بجروح سطحية في الساق، ومقيم في قرية "ميت زنقر " مركز طلخا.

وتبين أن سبب المشاجرة خلاف بينهم على تجارة الأدوية، وتطور إلى مشاجرة حادة وتعدي فيها الطرف الأول على الثامن بالضرب محدثًا إصابته، واتهموا الطرف الثاني بالنصب عليه في مبلغ 23 مليون جنيه، نظير إتجارهم في الأدوية.

وتبين وجود محاضر سابقة بين الطرفين في تعاملات مالية واتهامات بالنصب لذات السبب، وتحرر المحضر رقم 3/2021 جنح المنصورة، وجار استكمال العرض على النيابة العامة.