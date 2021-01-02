وفاة الرجل الأكثر سمنة فى بريطانيا عن عمر يناهز 52 عاما

كتب مصطفى عنبر

توفي الرجل الأكثر بدانة في بريطانيا، عن عمر يناهز 52 عاما بعد معاناته من صعوبات في التنفس والتهابات على مدى السنوات القليلة الماضية، وفق ما نقلته صحيفة الديلي ميل.

وتوفي باري أوستن، من برمنجهام، أمس، وفقًا لصفحة تويتر الرسمية لفريق برمنجهام سيتي، وقد نعته عائلته واصفة إياه بالرجل الـ”رائع”.

وأشادت داني لويز ابنة شريكته الحزينة به على فيسبوك، قائلة إن عائلتها “انهارت"، ولا يزال سبب وفاة السيد أوستن مجهولاً.

في وقت من الأوقات، كان السيد أوستن يستهلك ما يصل إلى 29000 سعر حراري، ويشرب ما يصل إلى 12 لترًا من المشروبات الغازية، في اليوم.

واكتسب سمعة سيئة بسبب تناوله المفرط للأكل وشارك ذات مرة في فيلم وثائقي على قناة Sky One بعنوان “داخل بريطانيا أعنف رجل” قدمه ريتشارد هاموند. كما شارك في الدراما الكوميدية “أسمن رجل في بريطانيا” على قناة ITV بطولة تيموثي سبال وبوبي بول.

وكتبت ابنة زوجته مشيدة به: “الحزن الشديد هي الكلمة الوحيدة التي يمكنني أن تعبر عما أشعر به الآن. استراح في الجنة الرجل الكبير في حياتي والدي باري جريزلي أوستن.. لقد كنت الأب الذي كان دائمًا موجودًا مهما حدث. كان لدينا صعود وهبوط ، ولكن يمكنني القول بصراحة إنني ظللت أحبك دائمًا. سيكون من الصعب التعامل مع حيقة أنك لست موجودًا. لقد انهارت الأسرة بأكملها.”

وتم تجاوز باري باعتباره الرجل الأكثر بدانة في بريطانيا من قبل بول ماسون، لكن الرجل الأكثر بدانة في بريطانيا أصبح الآن مدمن تطبيقات الوجبات الجاهزة جيسون هولتون، 30 عامًا، من كامبرلي

وكتب أحد مشجعي سيتي: “أخبار سيئة لبدء العام. يا فتى، حلق عالياً.”